Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) признался, что официальный дебют за питерский клуб ему не удался.
— Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты, — сказал Иванович в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы. В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.
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Ответный матч состоится 23 февраля в
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