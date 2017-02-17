Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол

— Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты, — сказал Иванович в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы. В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.