Вандерсон: «Краснодару» предстоят два непростых тайма в Стамбуле

Также бразилец отметил, что кубанцам придется непросто в ответном поединке в Стамбуле.

— Это наш первый матч в сезоне, мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника, — сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе. — Возможно, поэтому слишком часто теряли мяч. Думаю, в дальнейшем подобных потерь станет меньше.

Мы играли дома и хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить. Это нам, считаю, удалось, и в целом я доволен победой. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ответном матче. 1:0 — это еще не общая победа. Да, у нас теперь есть определенное преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле. Нам нужно провести их с полной концентрацией.