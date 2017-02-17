Вандерсон: «Краснодару» предстоят два непростых тайма в Стамбуле
Нападающий «Краснодара» Вандерсон остался доволен игрой команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:0).
Также бразилец отметил, что кубанцам придется непросто в ответном поединке в Стамбуле.
— Это наш первый матч в сезоне, мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника, — сказал Вандерсон в интервью клубной
Мы играли дома и хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить. Это нам, считаю, удалось, и в целом я доволен победой. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ответном матче. 1:0 — это еще не общая победа. Да, у нас теперь есть определенное преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле. Нам нужно провести их с полной концентрацией.
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