«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу

Занятную тенденцию обозначила еще Лига чемпионов: во всех четырех сыгранных на сегодня матчах плей-офф выиграли хозяева, да еще и с зубодробительным общим счетом 13:2. И это при том, что победили клубы, занявшие в своих клубах вторые места!

И хотя в 1/16 финала Лиги Европы случалось по-всякому (6 побед хозяев, 3 ничьи, 7 выигрышей гостей), именно в матчах с участием российских клубов все было строго по-лигочемпионски — три победы хозяев и 7:0 в складчину. И если в двух случаях (особенно с «Ростовом», который пошел по пути «ПСЖ» и «Баварии») это для России — хорошая новость, то в одном — скверная. Зенитовские 0:2, конечно, теоретически отыгрываются, но сама игра в Брюсселе оставила тягостный осадок.

Ни одного из соперников россиян не стоило рассматривать как проходного: достаточно сказать, что год назад на той же стадии Лиги Европы и «Фенербахче», и «Спарта», и «Андерлехт» пробились в 1/8 финала (а чехи позже и в четвертьфинал), при этом в двух случаях обыграв именно наши клубы. «Локомотив» был без вариантов бит в Стамбуле, после чего Дмитрий Тарасов позволил себе печальной памяти провокацию с футболкой — и это еще счастье, что ее жертвами не стали три сотни болельщиков «Локо», которые, в отличие от команды, никто не вез под охраной в аэропорт.

«Краснодар» был дважды обыгран «Спартой» с общим счетом 0:4, и, думается, это стало одной из причин того, что Олег Кононов в четверг был не на кромке поля суперстадиона Сергея Галицкого, а в студии «Матч ТВ». «Андерлехт» же встречался с российскими клубами за последние годы дважды, и не смог выиграть ни одного матча из четырех: и «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы (0:0, 3:1), и «Ростов» в квалификации нынешней Лиги чемпионов (2:2, 2:0) оставляли бельгийцев за бортом.

Теперь у всех клубов все вышло с точностью до наоборот.

«КРАСНОДАР»

При комплектовании «быки» зимой ориентировались не на громкие имена, а на конкретные позиции, которые нужно было закрыть. И первый же матч с «Фенербахче» показал, что целиком обновленный левый фланг — это как раз то, что надо. И шустрый эквадорский защитник Рамирес, и шведский хавбек Классон сразу предъявили товар лицом — при том что денег они стоили весьма скромных. Победный гол Классона уже на четвертой минуте — это вообще дебют мечты. Как и вообще тот футбол, в который играл «Краснодар» в первом тайме.

Очевидно, что Игорь Шалимов на сборах даром время не терял. Тот футбол, что мы увидели на «Арене Краснодар» — это уже и не кононовская комбинационная вязь, и не нечто переходно-нестабильное, что было в последние пару месяцев прошлого года. Воспоминания о безобразном домашнем матче с «Зальцбургом», где исключительно удача помогла «Краснодару» не проиграть и досрочно выйти в плей-офф, выветрились тут же: «быки» очень четко знали, во что они играют и как хотят добиться цели. Шалимов — строит.

Прошлой осенью мы слышали много ссылок на травмы, и это было справедливо — но ведь и теперь на поле не было таких ключевых фигур, как Мамаев и Измайлов (повреждения) и Гранквист (дисквалификация)! Но сдается, что за время сборов Шалимов преодолел мамаевозависимость, доставшуюся ему в наследство от времен Кононова. Резко прибавил Газинский, остро, хоть и с ошибками, играет Подберезкин, гораздо активнее задействованы фланги: взять ту же связку Рамирес — Классон.

Если прежний «Краснодар» брал своей эстетикой и искусством короткого и среднего паса, то нынешний — более агрессивен и непредсказуем. Весь первый тайм «Фенер», представлявшийся до матчей фаворитом пары, просто не знал, куда бежать и что делать. И туркам определенно повезло, что до перерыва «быки» не забили больше. Вкатись уже Федор Смолов в сезон — гостям было бы несдобровать. Но он, хоть и был активен и здорово цеплялся за мяч ближе к центру поля, еще явно не до конца переварил сборы, был недостаточно легок и совершал больше брака, чем обычно.

Домашнюю работу Шалимова я усматриваю и в рывке Александра Мартыновича больше чем на 50 метров к чужой лицевой линии, который и привел в конечном счете к голу Классона. Ни на секунду не сомневаюсь, что подобный прорыв не был и не мог быть самоуправством неосновного центрального защитника, который появился в основе только из-за отсутствия Гранквиста и рассматривался многими как наиболее слабое звено в составе. А в итоге, не будь его рывка, не факт, что игра пошла бы именно по такому сценарию. Кстати, потом Мартынович еще пару раз пытался повторить нечто подобное, видя, что встречают его все так же пассивно, как и в голевом эпизоде.

Бросается в глаза отличный прессинг и контрпрессинг в исполнении «быков» — даже при потере мяча они мгновенно переключались на агрессивный коллективный отбор в любой части поля — и часто добивались успеха. Было понятно, что в такой скоростной и энергозатратный футбол «Краснодар», проводивший (в отличие от «Фенербахче») первый официальный матч в году, всю игру действовать не сможет. Оттого и было досадно, что Смолов не отдал мяч на выход Подберезкину, а затем оба они не использовали по моменту. Уж на два-то мяча до перерыва «быки» явно наиграли, тогда как соперник к воротам Крицюка вообще не мог подобраться. И маловероятно, что нашего старого друга Дика Адвоката, разъяренно метавшегося по бровке, «Краснодар» действительно не удивил, как он сказал после матча.

Ближе к середине второго тайма ситуация стала для хозяев все более напряженной, у турок было несколько очень серьезных подходов. Но тут сработали обе замены Шалимова. И Перейра, и Лаборде вдохнули в команду ту свежесть, которой она лишалась на глазах. Признаюсь честно, не являюсь большим поклонником Лаборде, которого при всей его скорости считаю игроком, не умеющим принимать правильные решения на поле. Но тут он нагрузил свой фланг по полной, и во многом именно его усилия в последние 20 минут отодвинули игру от краснодарской штрафной.

А потому ощущения, что «быкам» даже в малейшей степени повезло, не возникло. 1:0 — закономерный счет, если смотреть на ход событий после перерыва, и недостаточный, если делать акцент на тайм первый. Но в любом случае ощущения от этой игры оказались позитивными, и хоть в этой паре вообще ничего не ясно, ожидания были гораздо более тревожными, чем-то, что мы в итоге увидели. Известно, что Галицкий безоговорочно верит в Шалимова, у которого есть немало оппонентов, — и по конкретному матчу президент «Краснодара» оказался прав.

У «Фенера» было интересно понаблюдать за людьми, имеющими или имевшими отношение к России. Ни Роман Нойштедтер (пусть даже подотчетный ему Смолов не забил), ни Эммануэль Эменике не впечатлили. Нигериец, когда-то забивавший за «Спартак» в ворота «Фенербахче» в отборочном турнире Лиги чемпионов, мало похож на себя былого, хотя еще прошлым летом все было не так. Когда под руководством Витора Перейры «Фенер» играл против «Монако», именно Эменике вел команду за собой и забил все три ее гола в двух матчах. Но их не хватило, поскольку монегаски отправили в ворота Волкана Демиреля четыре. И, глядя на самую результативную команду Европы из княжества, мы понимаем, что ничего случайного в этом не было.

«РОСТОВ»

Контраст в телекартинке бросался в глаза моментально — шикарный орнамент «Арены Краснодар» с 32 тысячами зрителей на трибунах не имел ровно ничего общего с отживающим свой век «Олимпом-2», на который из-за безобразия с организацией продажи билетов, отданной клубом некоему стороннему агентству, были непомерно задраны цены. И в результате на первый в истории Ростова-на-Дону матч плей-офф еврокубков пришли позорные 6 с копейками тысяч. А как жаль — ведь в очередной раз Курбан Бердыев подготовил для них первоклассное блюдо!

После 4:1 у «Аякса» и 3:2 у «Баварии» (самая закрытая команда в РФПЛ, да?) вряд ли можно было чему-то удивляться — но Бердыев, наглухо закрыв команду зимой даже от трансляций контрольных матчей, превзошел сам себя. Той «Спартой», которая почти на равных билась за выход в Лигу чемпионов с ЦСКА, а полугодом позже крушила «Краснодар», даже не пахло. Не смог из-за травмы выйти основной вратарь Сослан Джанаев? Не беда, весь «Ростов» играл так, что фамилию его резервиста Никиты Медведева 20−30-минутными отрезками комментаторам вовсе не нужно было называть.

Абсолютно точным, хотя и очень неожиданным для всех решением был выход в стартовом составе Бухарова. На тяжелом поле в мороз нужно было в первую очередь выигрывать борьбу — что экс-рубиновцу и зенитовцу удавалось чуть ли не в каждой атаке.

К тому же именно его почти индивидуальными усилиями был заработан угловой, после которого «Ростов» открыл счет (впрочем, «фишка» там была в том, что при отборе, предшествовавшем той атаке, на небольшом пятачке против пары чехов располагалось аж шестеро ростовчан). А сохранение Азмуна на второй тайм дало хозяевам джокера, который смог «на свежачка» выйти на замену при 3:0 и тут же, начав атаку, ее же мастерски и завершить. Это были шахматы Бердыева с матом в два хода.

Достаточно быстрый (хотя и не настолько, как в Краснодаре или Брюсселе) гол Мевли после классического ростовского стандарта, потом в порядке игровой аритмии отрезок неспешной аккуратной игры — и новый взрыв. Ну и идеальный сценарий в виде удаления Конате, чей хамский фол на Калачеве тянул даже не на вторую желтую, а на прямую красную карточку — нога белоруса на мгновение аж выгнулась от этого ужасного удара.

Но каков Калачев! 35-летний бровочник не просто вернулся на поле, а совсем скоро сделал сумасшедший рывок по опустевшему от Конате флангу, получил мяч от Мевли (гол плюс предголевой пас у центрального защитника — румын окончательно освоился в Ростове, не правда ли?) и идеально навесил на голову Полозу. Это и называется — мужчина. Такой, без каких в футболе сложно что-то выиграть, а игровикам вроде Полоза или Азмуна — дать возможность реализовать свой талант. Полоз явно порадовал Мирослава Ромащенко, находившегося на трибуне: второй гол, участие в третьем мяче, результативный пас Азмуну на четвертый. Это ли не повод для хорошего настроения штаба сборной?

У номинального главного тренера «Спарты» (в сложности этого вопроса у них с «Ростовом» удивительное для клубов, играющих в плей-офф еврокубка, совпадение) фамилия — Пожар. И это было именно то, что началось у пражан после удаления Конате. Пожар, вызванный «бомбой» от Бердыева. В течение десяти минут 0:1 превратились в 0:3 — и игра, по сути, закончилась. Третий гвоздь в гроб «Спарты» вбил Нобоа, чье сохранение «Ростовом» в это трансферное окно, как и Азмуна, — куда более важное событие, чем приобретение кого бы то ни было. Через эквадорца строится вся игра, иранец — ее наконечник. А уж что там будет летом, давайте тогда и будем судить. Бердыев что-нибудь придумает. Главное для клуба — сохранить его самого.

После перерыва «Ростов» не дал «Спарте» ни полушанса, действуя как гроссмейстер против кандидата в мастера с лучшей уже после дебюта позицией. А чтобы народ не заскучал, Азмун, Полоз и Ерохин водрузили вишенку на торт в виде четвертого гола — и это была комбинация-идеал. Какая же несправедливость, что за такие пропуски мяча, какой исполнил Ерохин, не начисляют голевых передач! После российско-иранского гола стало окончательно ясно: в этой паре вопрос закрыт.

«ЗЕНИТ»

Вакханалия из почти ежедневных товарищеских матчей от Мирчи Луческу с самого начала вызывала у меня большие сомнения. Да, он так привык готовить зимой «Шахтер», и это давало результат. Но, во-первых, не нужно считать, что чемпионаты России и Украины — это совсем уж одно и то же, а во-вторых, донецкая команда больше чем наполовину состояла из бразильцев.

Для тех действительно тренировки — мука по сравнению с любой игрой, и рутинной ежедневной работой многие из них манкируют. Возможно, при таких раскладах играть, пусть даже против абы кого вроде молодежного состава команды из Омана, действительно эффективнее, чем закладывать функциональный и тактический фундамент на двухразовых тренировках. Но в «Зените» все-таки представители Бразилии составляют явное меньшинство.

Мельтешение, какой-то калейдоскоп постоянно менявшегося состава во время сборов, на мой взгляд, привел и к ошибочному стартовому составу в Брюсселе. Стоило ли с первого матча бросать в еврокубковую топку 22-летнего Эрнани, до сих пор никогда не игравшего за пределами Бразилии? При том что в запасе был его соотечественник Маурисиу, весь прошлый год успешно доказывавший обоснованность своего появления в Санкт-Петербурге в матчах самого серьезного уровня. Да, у него была микротравма, но, исходя из того, что на скамейке он был, в матче участвовать мог. А Эрнани в паре с Хави Гарсией начисто отдали центр поля в первом тайме, и только после перерыва новичок стал понимать, где он и что вокруг него происходит. Но к тому времени уже слишком многое было потеряно.

Еще хуже, что было наименее ожидаемо, дебютировал самый звездный новичок «Зенита» — Иванович. Уж казалось бы, кому, если не ему, чувствовать себя в Лиге Европы (где он, напомню, за «Челси» забил победный мяч в финале) как сыр в масле. Но уже на пятой минуте ему за спину закинули элементарную диагональ, Нету из-за слишком большого зазора с сербом не успел подстраховать, — и распишитесь, Юрий Лодыгин, в получении. Какой-то прямо школьный гол — тем более для такого мастера, которого встретили в Петербурге чуть ли не как мессию.

В общем, в первом тайме «Зенит» выглядел так же, как «Спарта» в Ростове. И если бы не Лодыгин, питерцы пропустили бы пару раз еще. Виноват ли он в голах? Разве что доля вины есть во втором: как ни крути, мяч прилетел в ближнюю «девятку». Но так попасть, как это удалось Ачеампонгу, удается крайне редко. Куда большая вина — например, на Кокорине, чей неосторожный пас назад был перехвачен.

Вообще, смех сквозь слезы, что дубль в ворота «Зенита» со всеми его финансовыми возможностями и масштабами делает парнишка ростом 168 см из Ганы, до «Андерлехта» выступавший в чемпионате… Таиланда, за широко известную в узких кругах команду «Бурирам Юнайтед». В довершение всего, по позиции Ачеампонг в этом матче был визави Ивановича — футболиста как бы с другой планеты. Но что-то пошло не так не у первого, а у второго. Психологически это явно не лучшее зенитовское начало для Бранислава, чья зарплата все равно будет на краешке сознания у его партнеров. Пусть, надеюсь, это и не приведет к тому раздраю, что произошел в душах российской части «Зенита» во главе с Игорем Денисовым осенью 2012 года после прихода Халка и Витселя.

Кстати, если кто-то недооценивал роль Витселя в игре петербуржцев, в Брюсселе для этого представилась отличная возможность. Такую вопиющую пустоту в центре поля, как в первом тайме матча «Андерлехт» — «Зенит», при Витселе я представляю с трудом. Да даже и при Маурисиу — тоже….

Дзюба, до выхода на замену Данни носивший капитанскую повязку, бился как рыба об лед — и трижды даже добился до моментов. Вот только ни разу не смог их реализовать — дважды промахнулся, на третий раз чудом спас вратарь. Но по крайней мере, в отличие от многих его партнеров, видно было его стремление переломить происходящее.

Было оно и у Данни, который за полтайма сделал больше, чем вся группа созидания «Зенита» — за полтора до его появления. Удивительно, что португалец, для которого выход против «Андерлехта» стал первым в официальных матчах после очередной тяжелейшей травмы, выглядел гораздо более готовым к настоящему футболу, чем тот же Кокорин. Конечно, невозможно было закладываться на такой уровень готовности Данни, да мы и не знаем, сколько бы он выдержал. Но своей игрой ветеран показал, что заслуживал места на поле с первых минут — в отличие от большинства тех, кто там очутился.

Второй тайм «Зенит» провел, безусловно, лучше первого — но только потому, что хуже, чем в первом, играть было невозможно. И когда Луческу говорит о нескольких моментах у своей команды — то пусть не забывает, что не меньше их было у «Андерлехта», и тому же Лодыгину однажды пришлось вытаскивать чистый выход один на один. Завершись все 0:3 — и можно было бы смело включать траурный марш по надеждам «Зенита» на успех в Лиге Европы.

Или такой игрой питерцы намекают, что главное для них — догнать и обогнать «Спартак» в чемпионате России? Узнаем в День защитника Отечества на «Петровском». Хороший будет день для выводов. Символичный.