5 событий в Лиге Европы, которые вы пропустили из-за матчей наших

«Тоттенхэм» проигрывает основой

Маурисио Почеттино неожиданно выставил на матч с «Гентом» почти основной состав: с бельгийцами сыграл и основной голкипер Уго Льорис, и юная звезда Деле Алли, и главный бомбардир Харри Кейн. Тем не менее первый и единственный гол забили хозяева, отличился французский форвард Жереми Пербе. Счёт 0:1 — хоть и небольшая беда для «Тоттенхэма», которому предстоит играть дома, но всё же звоночек: то ли в Англии действительно никому не нужен турнир для тех-кто-не-стал-чемпионом, то ли лондонцы просто не сумели правильно настроиться на скромного соперника.

«Шахтёр» побеждает «Сельту»

За два часа до того, как Луческу проиграл «Андерлехту» с «Зенитом», его бывшая и, возможно, главная в жизни команда встречалась с испанской «Сельтой». Испанцы в этом сезоне выглядят очень мощно — именно команда из Виго во главе с бомбардиром Яго Аспасом выбила из Кубка Короля мадридский «Реал». Тем не менее украинский «Шахтёр» сумел минимально обыграть «Сельту» в Испании: гол забил аргентинец Густаво Бланко.

«Фиалки» спасаются от «Боруссии»

Команда из Мёнхенгладбаха в этом сезоне очень нестабильна: может выдать 8 матчей без побед, а затем набирать по три очка три тура подряд. Вот и в матче Лиги Европы «Боруссия» смотрелась лучше «Фиорентины», создала вдвое больше опасных моментов, но забить так и не смогла. Зато итальянцы с симпатичным трио Тельо-Калинич-Бернардески на один гол наиграли — победа «фиалок» 1:0 на выезде.