5 событий в Лиге Европы, которые вы пропустили из-за матчей наших
Хет-трики Ибры и Джеко, поражение «Тоттенхэма» и триумф «Шахтёра» — всё о том, что вы пропустили, радуясь победам «Ростова» и «Краснодара».
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«Тоттенхэм» проигрывает основой
Маурисио Почеттино неожиданно выставил на матч с «Гентом» почти основной состав: с бельгийцами сыграл и основной голкипер Уго Льорис, и юная звезда Деле Алли, и главный бомбардир Харри Кейн. Тем не менее первый и единственный гол забили хозяева, отличился французский форвард Жереми Пербе. Счёт 0:1 — хоть и небольшая беда для «Тоттенхэма», которому предстоит играть дома, но всё же звоночек: то ли в Англии действительно никому не нужен турнир для тех-кто-не-стал-чемпионом, то ли лондонцы просто не сумели правильно настроиться на скромного соперника.
«Шахтёр» побеждает «Сельту»
За два часа до того, как Луческу проиграл «Андерлехту» с «Зенитом», его бывшая и, возможно, главная в жизни команда встречалась с испанской «Сельтой». Испанцы в этом сезоне выглядят очень мощно — именно команда из Виго во главе с бомбардиром Яго Аспасом выбила из Кубка Короля мадридский «Реал». Тем не менее украинский «Шахтёр» сумел минимально обыграть «Сельту» в Испании: гол забил аргентинец Густаво Бланко.
«Фиалки» спасаются от «Боруссии»
Команда из Мёнхенгладбаха в этом сезоне очень нестабильна: может выдать 8 матчей без побед, а затем набирать по три очка три тура подряд. Вот и в матче Лиги Европы «Боруссия» смотрелась лучше «Фиорентины», создала вдвое больше опасных моментов, но забить так и не смогла. Зато итальянцы с симпатичным трио
Ибра в одиночку громит «Сент-Этьен»
Аксиому о том, что английским клубам Лига Европы не интересна, опроверг «Манчестер Юнайтед» и лично Златан Ибрагимович. Швед не пожалел маму братьев Погба, болеющую одновременно и за 105-миллионного Поля, и за более скромного Флорентина, и забил в ворота «Сент-Этьена» трижды: с рикошетом от защитника, в пустые ворота и с пенальти. 3:0 на «Олд Траффорд».
Джеко кладёт «трёшку» «жёлтой субмарине»
Боснийский форвард тоже отличился
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