Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыграться
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал матч «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.
— Это был первый матч, «Андерлехт» на ходу, они свежее, быстрее и игра у них лучше. Есть качественные передачи, отбор мяча. Сколько раз Кокорин и Дзюба падали в столкновениях, и в надежде смотрели на судью, а нарушения
«Зениту» пока не хватает чувства игры, когда у тебя все получается. Команда должна набрать ход. Обнадежила концовка. Вроде счет 2:0, но в конце «Зенит» стал соперника переигрывать. «Андерлехт» в обороне играет самоотверженно, у них прекрасная контратака, но если добавить страсти, то в Питере может все получиться. Жаль, что в Брюсселе «Зенит» не был бойцом с первых минут.
Луческу нужно разобраться в психологическом состоянии команды. Ключевой момент: обычно перед важным матчем игроков привозят домой. Спаллетти
Резюме: это был провальный матч, но ничего страшного, можно отыграться, — написал Орлов в своей колонке на «Матч ТВ».
Напомним, что матч «Андерлехт» — «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. Ответная игра состоится 23 февраля в
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