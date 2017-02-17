Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыграться

— Это был первый матч, «Андерлехт» на ходу, они свежее, быстрее и игра у них лучше. Есть качественные передачи, отбор мяча. Сколько раз Кокорин и Дзюба падали в столкновениях, и в надежде смотрели на судью, а нарушения правил-то не было! Соперник просто был мобильней, и переиграл «Зенит» в качестве.

«Зениту» пока не хватает чувства игры, когда у тебя все получается. Команда должна набрать ход. Обнадежила концовка. Вроде счет 2:0, но в конце «Зенит» стал соперника переигрывать. «Андерлехт» в обороне играет самоотверженно, у них прекрасная контратака, но если добавить страсти, то в Питере может все получиться. Жаль, что в Брюсселе «Зенит» не был бойцом с первых минут.

Луческу нужно разобраться в психологическом состоянии команды. Ключевой момент: обычно перед важным матчем игроков привозят домой. Спаллетти как-то раз не привез, и тогда проиграли. Прилететь в Питер перед первым матчем сезона хотя бы на день-два было бы правильно. Это разгрузит человека, позволит отвлечься. Он увидит город, почувствует, как этот матч важен для болельщиков. Опять же, посмотрит на рекламу с зенитовцами в аэропорту, когда будет улетать в Бельгию. Это заряжает эмоциями и создает позитивный фон.

Резюме: это был провальный матч, но ничего страшного, можно отыграться, — написал Орлов в своей колонке на «Матч ТВ».