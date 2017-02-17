Калешин: В первом тайме хотели показать «Фенербахче», кто здесь хозяин
Нападающий «Краснодара» Виталий Калешин поделился эмоциями после домашней победы над «Фенербахче» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Наверное, присутствовало волнение,
Хорошо, что мы не пропустили, у нас есть преимущество, но ещё ничего не решено. В первом тайме мы хотели показать, кто на этом стадионе хозяин. У соперника было немного моментов и подходов, которые возникали после наших потерь в центре поля. Позиционных атак я не помню», — сказал Калешин в интервью клубному телевидению.
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