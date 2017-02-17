Калешин: В первом тайме хотели показать «Фенербахче», кто здесь хозяин

«Наверное, присутствовало волнение, всё-таки все товарищеские игры отличаются от официальных. Но всё же добились победы, имея при этом ещё два хороших момента. Если бы их реализовали, было бы совсем замечательно. 1:0 — счёт скользкий, но в любом случае всё будет зависеть от того, как мы будем играть.



Хорошо, что мы не пропустили, у нас есть преимущество, но ещё ничего не решено. В первом тайме мы хотели показать, кто на этом стадионе хозяин. У соперника было немного моментов и подходов, которые возникали после наших потерь в центре поля. Позиционных атак я не помню», — сказал Калешин в интервью клубному телевидению.