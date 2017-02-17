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17 февраля 2017, 11:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Калешин: В первом тайме хотели показать «Фенербахче», кто здесь хозяин

Нападающий «Краснодара» Виталий Калешин поделился эмоциями после домашней победы над «Фенербахче» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

Игроки ФК Ростов и игроки ФК Спарта перед началом матча Лиги Европы между командами ФК Ростов (Россия Ростов-на-Дону) и ФК Спарта (Чехия Прага). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Наверное, присутствовало волнение, всё-таки все товарищеские игры отличаются от официальных. Но всё же добились победы, имея при этом ещё два хороших момента. Если бы их реализовали, было бы совсем замечательно. 1:0 — счёт скользкий, но в любом случае всё будет зависеть от того, как мы будем играть.

Хорошо, что мы не пропустили, у нас есть преимущество, но ещё ничего не решено. В первом тайме мы хотели показать, кто на этом стадионе хозяин. У соперника было немного моментов и подходов, которые возникали после наших потерь в центре поля. Позиционных атак я не помню», — сказал Калешин в интервью клубному телевидению.

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