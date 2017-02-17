Полоз: В Праге нужно доказать, что не случайно разгромили «Спарту»

«В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был сегодня с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.



Нам не привыкать. Всё-таки с “Баварией” играли примерно в таких же условиях. Мы на каждый матч выходим с серьёзным настроем. Плавно двигаемся вперёд и постоянно работаем. Да, выиграли со счётом 4:0, но задачу ещё не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.



Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, ещё не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть ещё лучше», — цитирует Полоза пресс-служба УЕФА.