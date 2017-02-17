«Ростов» поднялся на 93-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» — на 65-е, «Зенит» остался на 18-м
Вчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома разгромил чешскую «Спарту» — 4:0. Также «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» — 1:0. А «Зенит» уступил в гостях бельгийскому «Андерлехту» — 0:2.
Благодаря победе над «Спартой» «Ростов» поднялся в клубом рейтинге на семь строчек и теперь занимает 93-е место. Улучшил свою позицию и «Краснодар» — 65-е место (плюс 4 строчки). «Зенит», лучший российский клуб в рейтинге, остался на 18-м месте.
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