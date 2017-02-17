Благодаря победе над «Спартой» «Ростов» поднялся в клубом рейтинге на семь строчек и теперь занимает 93-е место. Улучшил свою позицию и «Краснодар» — 65-е место (плюс 4 строчки). «Зенит», лучший российский клуб в рейтинге, остался на 18-м месте.