Коэффициенты УЕФА: Португалию обошли, но «Зенит» подвис
После побед «Краснодара» и «Ростова» Россия минимум на неделю обошла Португалию в таблице коэффициентов. Многое теперь зависит от «Зенита».
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Мало кто предполагал, что «Пари Сен-Жермен» уцелеет по итогам противостояния с «Барселоной», а уж такого унижения, которое парижане устроили каталонцам, не ждал никто. Правда, за 4:0 дополнительных бонусов коэффициенты УЕФА не предусматривают, но свои очки французы получили. Трудно сказать, удастся ли
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Россия: снова шестые!
Упущенные в начале декабря позиции в рейтинге Россия отыграла благодаря победам «Краснодара» и «Ростова». Но преимущество над португальцами зыбкое, ведь «Порту» ещё не играл. Пока уверенными можно быть только в том, что наверняка пройдёт в следующий раунд «Ростов». Но если Португалия сохранит даже один клуб в Лиге чемпионов, бороться с ними будет тяжело с одной только командой Бердыева. Вот два представителя — уже другое дело. Но у «Краснодара» преимущество над «Фенербахче» невелико, а «Зенит», от которого ждали максимального продвижения по сетке, и вовсе без шансов проиграл в Брюсселе. А ведь нам надо не только закончить сезон на шестом месте, но и по возможности создать хотя бы небольшой запас на следующий год. В таблице коэффициентов УЕФА нет вчерашних успехов, важны только сегодняшние. И право на три команды в Лиге чемпионов надо отстаивать из года в год. До этого сезона у португальцев это получалось лучше. Будем надеяться, картина изменится в 2017-м, и не ценой неудач «Порту» и «Бенфики», а стараниями наших клубов.
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