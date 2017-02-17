Фанаты «Спарты» поддержали команду в матче с «Ростовом», несмотря на запрет УЕФА
Болельщики «Спарты» смогли посетить матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова» (0:4), сообщает 161.ru.
Ранее УЕФА закрыл гостевую трибуну для болельщиков пражан за их поведение в матче с «Интером». Гости купили билеты на центральную трибуну и болели за свою команду рядом с поклонниками «Ростова».
— Мы прилетели в Ростов из Праги вчера. У вас очень красивый город и приветливые люди, — рассказал болельщик «Спарты» Ян Вейер. — Сегодня я побывал в ресторане и попробовал борщ, мне очень понравилось. Шокирован ли я игрой? Знаете, Конате не очень популярен в Чехии, и теперь все будет хуже
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