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17 февраля 2017, 10:21 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Фанаты «Спарты» поддержали команду в матче с «Ростовом», несмотря на запрет УЕФА

Болельщики «Спарты» смогли посетить матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова» (0:4), сообщает 161.ru.

Ранее УЕФА закрыл гостевую трибуну для болельщиков пражан за их поведение в матче с «Интером». Гости купили билеты на центральную трибуну и болели за свою команду рядом с поклонниками «Ростова».

— Мы прилетели в Ростов из Праги вчера. У вас очень красивый город и приветливые люди, — рассказал болельщик «Спарты» Ян Вейер. — Сегодня я побывал в ресторане и попробовал борщ, мне очень понравилось. Шокирован ли я игрой? Знаете, Конате не очень популярен в Чехии, и теперь все будет хуже из-за этой красной карточки. Я надеюсь, что «Спарта» сможет на своем поле одолеть соперника и пройти дальше.

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