Робсон: Показатели Ибрагимовича невероятные, поэтому его и пригласили в «МЮ»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон прокомментировал выступление Златана Ибрагимовича в нынешнем сезоне.
Слова похвалы Робсон адресовал шведу после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном». Ибрагимович оформил
«Ибрагимович был невероятен. Он устанавливает рекорды в независимости от того, где играет. Златан является личностью. Он забил уже 20 голов во всех турнирах, это здорово. Именно поэтому он был приглашён в “Манчестер Юнайтед”.
Последние 20 матчей во всех турнирах “МЮ” провёл здорово. Они понимают, что хочет Моуринью, и уже привыкли друг к другу», — цитирует Робсона FourFourTwo.
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