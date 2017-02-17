Робсон: Показатели Ибрагимовича невероятные, поэтому его и пригласили в «МЮ»

Слова похвалы Робсон адресовал шведу после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном». Ибрагимович оформил хет-трик, а «МЮ» выиграл (3:0).



«Ибрагимович был невероятен. Он устанавливает рекорды в независимости от того, где играет. Златан является личностью. Он забил уже 20 голов во всех турнирах, это здорово. Именно поэтому он был приглашён в “Манчестер Юнайтед”.



Последние 20 матчей во всех турнирах “МЮ” провёл здорово. Они понимают, что хочет Моуринью, и уже привыкли друг к другу», — цитирует Робсона FourFourTwo.