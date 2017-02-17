Фонсека: Доволен победой над «Сельтой», но ещё ничего не решено

«Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее ещё ничего не решено. Предстоит второй поединок, который всё покажет.



Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернёмся в недалекое прошлое, то увидим: «Сельта» уступила здесь только «Севилье». Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, ещё вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне.

Ощущалась ли потеря ритма после перерыва? Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме «Сельта» стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность", — цитирует Фонсеку пресс-служба «горняков».