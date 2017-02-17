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17 февраля 2017, 10:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фонсека: Доволен победой над «Сельтой», но ещё ничего не решено

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился мнением о выездной игре с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы, в которой донецкая команда одержала победу со счётом 1:0.

Главный тренер Шахтёра <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> поделился мнением о выездной игре с <span class=error>Сельтой</span> в 1/16 финала Лиги Европы в которой донецкая команда одержала победу со счётом 1:0. Увеличить
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«Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее ещё ничего не решено. Предстоит второй поединок, который всё покажет.

Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернёмся в недалекое прошлое, то увидим: «Сельта» уступила здесь только «Севилье». Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, ещё вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне.

Ощущалась ли потеря ритма после перерыва? Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме «Сельта» стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность", — цитирует Фонсеку пресс-служба «горняков».

16.02.2017 21:00 плей-офф: 1/16 финала Balaidos
Сельта 0:1 Шахтер Д
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Фонсека Паулу
Голы
99 Густаво Бланко Лещук 27′
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо (к) 2
Хонатан Кастро Хонни 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Пабло Эрнандес 8
71′ Даниэль Васс 18
75′ Яго Аспас 10
67′ 74′ Неманья Радоя 6
Руис Хосабед Санчес 16
58′ Тео Бонгонда 7
Пионе Систо 11
84′ Йон Гвидетти 11
Джузеппе Росси 25
30 Андрей Пятов
18 Иван Ордец 41′
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
33 Дарио Срна (к) 45+4′
44 Ярослав Ракицкий 81′
8 Фредерику Родригес Фред
17 Максим Малышев 75′
99 Густаво Бланко Лещук
9 Бруну Феррейра Бонфим Дентинью 45′
74 Виктор Коваленко
11 Ромеру Бонфим Марлос 90′
66 Марсиу Азеведу
28 Барселлос Фреда Тайсон 84′ 45+1′
10 Анисиу Калдейра Бернард
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 5
0 Удары в створ 1
7 Угловые 0
16 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
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