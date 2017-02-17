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17 февраля 2017, 9:32 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кристоф Гальтье: «Сент-Этьен» заслужил гол в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:3) посетовал на плохую реализацию и ошибки судьи.

Также он признался, что надеется на выход в следующую стадию турнира.

— Я зол, потому что мы уезжаем домой с очень тяжелым счетом, и в матче судьей были допущены серьезные ошибки, которые имели важные последствия, в частности, привели к первому голу и неназначенному пенальти, — цитирует пресс-служба клуба Гальтье. — Сожалею об этих ошибках, особенно в отношении моих игроков, которые отдали все силы в этой игре. «Сент-Этьен» в первом тайме имел много возможностей для взятия ворот, во втором меньше, но не забывайте, что в соперниках был «Манчестер Юнайтед», одна из лучших европейских команд. Но я думаю, что мы заслужили, по крайней мере, один гол.

— У вас есть поводы для удовлетворения? Что мы можем ожидать от второй встречи?

— Сегодня мы выиграли мяч в важных участках поля, создали много возможностей, но были недостаточно хороши в завершающей стадии. Выйти в 1/8 финала будет очень сложно, но мы постараемся ради наших фанатов.

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