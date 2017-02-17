Кристоф Гальтье: «Сент-Этьен» заслужил гол в матче с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:3) посетовал на плохую реализацию и ошибки судьи.
Также он признался, что надеется на выход в следующую стадию турнира.
— Я зол, потому что мы уезжаем домой с очень тяжелым счетом, и в матче судьей были допущены серьезные ошибки, которые имели важные последствия, в частности, привели к первому голу и неназначенному пенальти, — цитирует
— У вас есть поводы для удовлетворения? Что мы можем ожидать от второй встречи?
— Сегодня мы выиграли мяч в важных участках поля, создали много возможностей, но были недостаточно хороши в завершающей стадии. Выйти в 1/8 финала будет очень сложно, но мы постараемся ради наших фанатов.
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