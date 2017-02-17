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17 февраля 2017, 9:32 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: Надеюсь оформить хет-трик в ворота «Сент-Этьена» на следующей неделе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который забил три гола в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» подчеркнул, что его команда играла хорошо, но могла действовать еще лучше.

Форвард надеется, что в следующей встрече ему удастся оформить второй хет-трик.

— «Манчестер Юнайтед» имел хорошие моменты. Для нас было важно победить с крупным счетом, что поможет команде в следующей игре, — приводит BBC слова Ибрагимовича. — «Юнайтед» действовал хорошо, но мог еще лучше.

Мы побеждаем, что очень важно, но это может измениться. Манкунианцы продолжают выступать в четырех турнирах.

Каждый раз, когда я выхожу на поле против «Сент-Этьена», мне удается забить несколько голов, благодаря усердию. Надеюсь оформить хет-трик на следующей неделе.

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