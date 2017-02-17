Златан Ибрагимович: Надеюсь оформить хет-трик в ворота «Сент-Этьена» на следующей неделе

Форвард надеется, что в следующей встрече ему удастся оформить второй хет-трик.

— «Манчестер Юнайтед» имел хорошие моменты. Для нас было важно победить с крупным счетом, что поможет команде в следующей игре, — приводит BBC слова Ибрагимовича. — «Юнайтед» действовал хорошо, но мог еще лучше.

Мы побеждаем, что очень важно, но это может измениться. Манкунианцы продолжают выступать в четырех турнирах.