Бериццо: Считаю результат матча с «Шахтёром» очень несправедливым

Играя на своём поле, испанская команда потерпела поражение со счётом 0:1.



«Я считаю результат матча с “Шахтёром” очень несправедливым. У нашего соперника едва ли было два голевых момента. А в остальном игра полностью был за нами. Нам не хватило лишь эффективности, чтобы суметь поразить ворота соперника. Не считая этого, я должен чувствовать себя удовлетворённым игрой моей команды», — приводит слова Бериццо Marca.



Ответная игра между этими командами состоится 23 февраля в Харькове на стадионе «Металлист». Игра начнётся в 23:05 по московскому времени.