Бериццо: Считаю результат матча с «Шахтёром» очень несправедливым
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо был очень расстроен после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром».
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Играя на своём поле, испанская команда потерпела поражение со счётом 0:1.
«Я считаю результат матча с “Шахтёром” очень несправедливым. У нашего соперника едва ли было два голевых момента. А в остальном игра полностью был за нами. Нам не хватило лишь эффективности, чтобы суметь поразить ворота соперника. Не считая этого, я должен чувствовать себя удовлетворённым игрой моей команды», — приводит слова Бериццо Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 23 февраля в Харькове на стадионе «Металлист». Игра начнётся в 23:05 по московскому времени.
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Фонсека Паулу
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|0
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|0
|16
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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