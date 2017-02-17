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17 февраля 2017, 9:19 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Иньеста призвал игроков «Барселоны» не падать духом и верить в победу над «ПСЖ»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста призвал своих партнёров по команде не падать духом и верить в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Для этого каталонской команде необходимо обыграть с нужным счётом «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала турнира. В первой игре на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели болезненное поражение со счётом 0:4.

«Верит и верить, всегда», — написал Иньеста на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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