Иньеста призвал игроков «Барселоны» не падать духом и верить в победу над «ПСЖ»

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Для этого каталонской команде необходимо обыграть с нужным счётом «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала турнира. В первой игре на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели болезненное поражение со счётом 0:4.



«Верит и верить, всегда», — написал Иньеста на своей странице в социальной сети «Твиттер».



Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.



Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.