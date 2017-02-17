Один из лидеров «Барселоны» признался, что давно не наслаждается игрой команды

Согласно информации источника, футболист сказал об этом после разгромного поражения от «ПСЖ» со счётом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями наставника команды Луиса Энрике и уверены в том, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта на поле каталонского клуба.