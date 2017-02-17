Один из лидеров «Барселоны» признался, что давно не наслаждается игрой команды
Один из лидеров «Барселоны», имя которого не разглашается, признался своему ближайшему окружению, что уже давно не наслаждается игрой команды, утверждает испанское
интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, футболист сказал об этом после разгромного поражения от «ПСЖ» со счётом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями наставника команды Луиса Энрике и уверены в том, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.
Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта на поле каталонского клуба.
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