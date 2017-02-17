Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28805859/
17 февраля 2017, 9:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» верят в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Барселоны» уверены, что у команды ещё есть шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, передаёт Mundo Deportivo.

Футболисты ПСЖ перед началом матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Согласно информации источника, многие игроки каталонского клуба считают, что в ответной встрече 1/8 финала турнира с «ПСЖ» их команда может сыграть так же хорошо, как в первом матче парижане, одержавшие победу со счётом 4:0.

Ответный матч между «Барселоной» и французским клубом состоится 8 марта.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями наставника команды Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России