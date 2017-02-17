Игроки «Барселоны» верят в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Согласно информации источника, многие игроки каталонского клуба считают, что в ответной встрече 1/8 финала турнира с «ПСЖ» их команда может сыграть так же хорошо, как в первом матче парижане, одержавшие победу со счётом 4:0.



Ответный матч между «Барселоной» и французским клубом состоится 8 марта.



Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны некоторыми решениями наставника команды Луиса Энрике и уверены, что он покинет клуб. Руководство клуба планирует в ближайшие дни рассмотреть вопрос о возможности назначения нового главного тренера. Срок действующего контракта Луиса Энрике с клубом истекает летом 2017 года.