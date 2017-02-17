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17 февраля 2017, 8:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Наставник «Андерлехта»: Нашей приоритетной целью остаётся чемпионат Бельгии

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы очень хорошо сыграли против сильной команды. Правильным оказался выбор Ачеампонга в нападение. Это очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче.

Чемпионат Бельгии остаётся для нас приоритетной целью, но это не значит, что мы не пытаемся победить везде», — цитирует Вайлера Sporza.

После 26 туров «Андерлехт» с 52 очками делит первое-второе места в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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