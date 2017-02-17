Наставник «Андерлехта»: Нашей приоритетной целью остаётся чемпионат Бельгии

«Мы очень хорошо сыграли против сильной команды. Правильным оказался выбор Ачеампонга в нападение. Это очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче.



Чемпионат Бельгии остаётся для нас приоритетной целью, но это не значит, что мы не пытаемся победить везде», — цитирует Вайлера Sporza.



После 26 туров «Андерлехт» с 52 очками делит первое-второе места в турнирной таблице чемпионата Бельгии.