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17 февраля 2017, 8:29 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Данни: Эрнани нельзя сравнивать с Витселем. Все понимают, что сегодня произошло

Полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).

Полузащитник Зенита <span class=error>Данни</span> прокомментировал поражение своей команды в матче с Андерлехтом (0:2). Увеличить
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— Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди — неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

 — Смог ли Эрнани заменить Витселя?

— Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани — очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.

 — Как вам качество газона?

— Поле было одним и тем же для обеих команд, — цитирует Данни официальный сайт «Зенита».

В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Мартинес Рубен 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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