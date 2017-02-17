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17 февраля 2017, 8:27 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Жулиану: «Андерлехт» превзошел «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Жулиану после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) подчеркнул, что бельгийская команда добилась серьезного преимущества перед ответной встречей.

В Санкт-Петербурге команды сыграют 23 февраля.

— Не лучший матч для нас, — подчеркнул Жуилану. — Мы контролировали какие-то промежутки игры, но «Андерлехт» нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.

— 2:0 — это большое преимущество?

— Да, конечно. Они сумели забить дважды, и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском». ​ (Сергей ЦИММЕРМАН).

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