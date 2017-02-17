Жулиану: «Андерлехт» превзошел «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Жулиану после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) подчеркнул, что бельгийская команда добилась серьезного преимущества перед ответной встречей.
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— Не лучший матч для нас, — подчеркнул Жуилану. — Мы контролировали
— 2:0 — это большое преимущество?
— Да, конечно. Они сумели забить дважды, и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском». (Сергей ЦИММЕРМАН).
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