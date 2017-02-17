Мирча Луческу: Через неделю увидим другой «Зенит»
Главный тренер
сине-бело-голубых — о поражении в Бельгии, дебюте новичков и роковой ошибке Ивановича, игре Шатова и Кокорина, состоянии газона и голах Ачеампонга.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это была игра, в которой хозяева заслужили победу, — начал Луческу. — Было видно большое желание с их стороны — больше, чем у нас. Задали очень высокий ритм игре. Забили быстрый гол после очень грубой ошибки Ивановича. И тем самым пришлось менять полностью тактику сегодняшней игры, раскрываться полностью, пытаться атаковать, но на таком поле очень сложно это делать.
Учитывая, что поле не очень хорошее, было много потерь при обработке мяча, соперник этим пользовался — и это приводило к нескольким моментам у наших ворот. Уверен, что все было
Счет 2:0 — хороший результат для хозяев поля, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего и в домашней игре все увидят другой «Зенит».
— Ачеампонг фактически сделал результат. Уделялось ли ему особое внимание?
— Мы знали о его очень хороших скоростных данных и то, что он подключается из глубины и может оказаться в завершающей фазе в штрафной площадке. Мы не должны были терять мячи. Если мы вспомним второй гол, Кокорин легко потерял мяч, Ачеампонг остался один на один и забил. Молодость этой команды, а практически всем их атакующим игрокам по 21−22, мы должны были компенсировать своим опытом, хорошим расположением на поле, тактической расстановкой всех игроков. Но, к сожалению, хочу напомнить, что гол, который нам забили и который никто не ожидал, все перевернул.
— Сегодня дебютировали Эрнани и Иванович. Можно сказать, что Данни дебютировал после годичного перерыва. Расскажите о ваших впечатлениях от них.
— Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе и, наверное, был лучшим на поле — хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, скорее всего, не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован и к нашей игре, и к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем.
— На какой позиции Данни выходил на поле?
— Он может играть только на двух позициях — Шатова и Жулиану. Сегодня вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.
— Поменяете ли вы радикально свою игру в следующем матче?
— Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок
|16.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
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