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17 февраля 2017, 2:04 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Зенит»: двойной удар на родине ван Дамма

Петербуржцы уступили в Брюсселе «Андерлехту», причем дело едва не закончилось разгромом.

Петербуржцы уступили в Брюсселе Андерлехту. Увеличить
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НУЖНА ЛИ «АНДЕРЛЕХТУ» ЛИГА ЕВРОПЫ?

За день до матча один бельгийский журналист высказал любопытное предположение: «Андерлехту» не нужна Лига Европы. Свою теорию он подкрепил следующим образом. Скоро в чемпионате Бельгии наступит решающий этап борьбы за золото, так называемый «раунд плей-офф» для 6 лучших команд по итогам «регулярного первенства». У брюссельцев перед этой «пулькой» уже запланирован сбор.

По словам коллеги, «он необходим, поскольку “раунд плей-офф” большой стресс для его участников и требует особой подготовки». И если «Андерлехт» пройдет в Лиге Европы «Зенит», он лишается времени на этот тренировочный лагерь. А дальше расклад такой: команде выгоднее стать чемпионом страны и напрямую выйти в Лигу чемпионов, чем сражаться на два фронта. Причем важнее в первую очередь в финансовом плавне. За участие в групповом турнире Лиги чемпионов осенью гарантировано получишь больше, чем за борьбу в Лиги Европы весной.

Если честно, сначала в эту теорию не слишком верилось. Однако, изучив стартовый состав «Андерлехта» непосредственно перед игрой, так или иначе вспомнил коллегу. Судите сами. В запасе остался лучший бомбардир бельгийского чемпионата Теодорчик, а также явно основные игроки — атакующий полузащитник Ханни, защитники Найтинг и Аппиа. В воротах появился Рубен, который этой зимой перешел в «Андерлехт» из «Депортиво» и еще не сыграл до этого за новую команду ни одного матча.

ДВА НОВИЧКА И ШАТОВ В ПРИДАЧУ

В составе «Зенита» тоже не обошлось без сюрприза. Мирча Луческу выпустил на поле не одного, а двух новичков. Появление Ивановича на правом фланге обороны ожидалось. При этом вторым опорником вышел не Маурисиу, а Эрнани. Выбирая же между Маком и Шатовым на левом фланге полузащиты, Луческу отдал предпочтению россиянину.

Добавим, что Кришито не зря все сборы наигрывался как центральный защитник. Именно эту позицию он и занял в первой официальной игре «Зенита» в 2017 году.

БЕДА НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Первого гола тоже не пришлось долго ждать. Увы, оказался он не забитым, а пропущенным. В ворота Лодыгина мяч отправил 23-летний ганец Ачеампонг, который сыграл в лучшем случае половину матчей во внутреннем чемпионате. За ним не уследили на фланге ни Иванович, ни Нету — и Ачеампонг в ближнем бою разобрался с Лодыгиным по сути в первой атаке «Андерлехта». Еще обиднее этот гол оказался для «Зенита» из-за того, что начали петербуржцы довольно резво и с ходу насели на ворота Рубена.

Осада продолжилась и после того, как счет стал 1:0. Однако уже не такая уверенная и мощная. С оглядкой на свои ворота. Но и это не оберегло гостей от второго пропущенного гола. Беда в лице Ачеампонга вновь пришла с правого фланга обороны. Ганец пробил в «девятку» практически без сопротивления и оформил дубль за полчаса и одну минуту.

После этого «Зениту» пришлось по-настоящему туго. Почувствовав запах крови, теперь уже «Андердехт» так прижал гостей к воротам, что третий гол буквально начал витать в воздухе. Благо до перерыва сине-бело-голубые все же дотерпели.

БАКТЕРИИ-МОНСТРЫ

В перерыве на поле вышла довольно внушительная бригада сотрудников стадиона для того, чтобы хоть как-то привести в порядок газон. К слову, делали они это даже по ходу первого тайма, выбегая с бровки на поле прямо по ходу игры. Еще накануне матча местные СМИ писали, что траву поразил какой-то грибок и сразу после встречи с «Зенитом» поле будет заменено. Что ж, таинственные бактерии действительно выгрызли довольно внушительные дырки, которые ко второму тайму превратились в ямы.

Но забивать перед ответной встречей хотя бы один мяч «Зениту» надо было в любых условиях.

НА РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ — ЛИШЬ НЕДЕЛЯ

Замен в перерыве Луческу не произвел, потому вперед после возобновления игры побежал стартовый состав. Даже Нету с Кришито дежурили на центральной линии поля. «Андерлехт» такому давлению не слишком сопротивлялся — Рене Вайлер даже убрал с поля Ачеампонга. Но и без него про контратаки бельгийцы не забыли.

Луческу по ходу дела бросил в бой Мака вместо Шатова и Данни вместо Кокорина. Забить же со штрафного мог Эрнани, но Рубен с его ударом справился. Равно как и с попыткой Дзюбы протолкнуть мяч в сетку метров с десяти.

В итоге «Зенит» так и ушел с поля без гола. Более того, если бы не Лодыгин, вполне мог пропустить на родине знаменитого актера, мастера единоборств Жан-Клода ван Дамма и третий «удар». А он в свою очередь вполне мог стать и смертельным с точки зрения двухматчевого противостояния.

Какой состав привезет «Андерлехт» в Петербург, сумеет ли «Зенит» сделать работу над ошибками и пройти дальше, ликвидировав дефицит в два мяча — узнаем через неделю. Но в теорию о том, что Лига Европы «Андерлехту» не нужна, после игры в Брюсселе почему-то уже не верится.

Сергей ЦИММЕРМАН
из Брюсселя.

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Мартинес Рубен 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
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