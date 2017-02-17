«Зенит»: двойной удар на родине ван Дамма
Петербуржцы уступили в Брюсселе «Андерлехту», причем дело едва не закончилось разгромом.
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НУЖНА ЛИ «АНДЕРЛЕХТУ» ЛИГА ЕВРОПЫ?
За день до матча один бельгийский журналист высказал любопытное предположение: «Андерлехту» не нужна Лига Европы. Свою теорию он подкрепил следующим образом. Скоро в чемпионате Бельгии наступит решающий этап борьбы за золото, так называемый «раунд плей-офф» для 6 лучших команд по итогам «регулярного первенства». У брюссельцев перед этой «пулькой» уже запланирован сбор.
По словам коллеги, «он необходим, поскольку “раунд плей-офф” большой стресс для его участников и требует особой подготовки». И если «Андерлехт» пройдет в Лиге Европы «Зенит», он лишается времени на этот тренировочный лагерь. А дальше расклад такой: команде выгоднее стать чемпионом страны и напрямую выйти в Лигу чемпионов, чем сражаться на два фронта. Причем важнее в первую очередь в финансовом плавне. За участие в групповом турнире Лиги чемпионов осенью гарантировано получишь больше, чем за борьбу в Лиги Европы весной.
Если честно, сначала в эту теорию не слишком верилось. Однако, изучив стартовый состав «Андерлехта» непосредственно перед игрой, так или иначе вспомнил коллегу. Судите сами. В запасе остался лучший бомбардир бельгийского чемпионата Теодорчик, а также явно основные игроки — атакующий полузащитник Ханни, защитники Найтинг и Аппиа. В воротах появился Рубен, который этой зимой перешел в «Андерлехт» из «Депортиво» и еще не сыграл до этого за новую команду ни одного матча.
ДВА НОВИЧКА И ШАТОВ В ПРИДАЧУ
В составе «Зенита» тоже не обошлось без сюрприза. Мирча Луческу выпустил на поле не одного, а двух новичков. Появление Ивановича на правом фланге обороны ожидалось. При этом вторым опорником вышел не Маурисиу, а Эрнани. Выбирая же между Маком и Шатовым на левом фланге полузащиты, Луческу отдал предпочтению россиянину.
Добавим, что Кришито не зря все сборы наигрывался как центральный защитник. Именно эту позицию он и занял в первой официальной игре «Зенита» в 2017 году.
БЕДА НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Первого гола тоже не пришлось долго ждать. Увы, оказался он не забитым, а пропущенным. В ворота Лодыгина мяч отправил 23-летний ганец Ачеампонг, который сыграл в лучшем случае половину матчей во внутреннем чемпионате. За ним не уследили на фланге ни Иванович, ни Нету — и Ачеампонг в ближнем бою разобрался с Лодыгиным по сути в первой атаке «Андерлехта». Еще обиднее этот гол оказался для «Зенита»
Осада продолжилась и после того, как счет стал 1:0. Однако уже не такая уверенная и мощная. С оглядкой на свои ворота. Но и это не оберегло гостей от второго пропущенного гола. Беда в лице Ачеампонга вновь пришла с правого фланга обороны. Ганец пробил в «девятку» практически без сопротивления и оформил дубль за полчаса и одну минуту.
После этого «Зениту» пришлось
В перерыве на поле вышла довольно внушительная бригада сотрудников стадиона для того, чтобы хоть
Но забивать перед ответной встречей хотя бы один мяч «Зениту» надо было в любых условиях.
НА РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ — ЛИШЬ НЕДЕЛЯ
Замен в перерыве Луческу не произвел, потому вперед после возобновления игры побежал стартовый состав. Даже Нету с Кришито дежурили на центральной линии поля. «Андерлехт» такому давлению не слишком сопротивлялся — Рене Вайлер даже убрал с поля Ачеампонга. Но и без него про контратаки бельгийцы не забыли.
Луческу по ходу дела бросил в бой Мака вместо Шатова и Данни вместо Кокорина. Забить же со штрафного мог Эрнани, но Рубен с его ударом справился. Равно как и с попыткой Дзюбы протолкнуть мяч в сетку метров с десяти.
В итоге «Зенит» так и ушел с поля без гола. Более того, если бы не Лодыгин, вполне мог пропустить на родине знаменитого актера, мастера единоборств
Какой состав привезет «Андерлехт» в Петербург, сумеет ли «Зенит» сделать работу над ошибками и пройти дальше, ликвидировав дефицит в два мяча — узнаем через неделю. Но в теорию о том, что Лига Европы «Андерлехту» не нужна, после игры в Брюсселе
Сергей ЦИММЕРМАН
из Брюсселя.
|16.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
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