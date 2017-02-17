«Зенит»: двойной удар на родине ван Дамма

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НУЖНА ЛИ «АНДЕРЛЕХТУ» ЛИГА ЕВРОПЫ?

За день до матча один бельгийский журналист высказал любопытное предположение: «Андерлехту» не нужна Лига Европы. Свою теорию он подкрепил следующим образом. Скоро в чемпионате Бельгии наступит решающий этап борьбы за золото, так называемый «раунд плей-офф» для 6 лучших команд по итогам «регулярного первенства». У брюссельцев перед этой «пулькой» уже запланирован сбор.

По словам коллеги, «он необходим, поскольку “раунд плей-офф” большой стресс для его участников и требует особой подготовки». И если «Андерлехт» пройдет в Лиге Европы «Зенит», он лишается времени на этот тренировочный лагерь. А дальше расклад такой: команде выгоднее стать чемпионом страны и напрямую выйти в Лигу чемпионов, чем сражаться на два фронта. Причем важнее в первую очередь в финансовом плавне. За участие в групповом турнире Лиги чемпионов осенью гарантировано получишь больше, чем за борьбу в Лиги Европы весной.

Если честно, сначала в эту теорию не слишком верилось. Однако, изучив стартовый состав «Андерлехта» непосредственно перед игрой, так или иначе вспомнил коллегу. Судите сами. В запасе остался лучший бомбардир бельгийского чемпионата Теодорчик, а также явно основные игроки — атакующий полузащитник Ханни, защитники Найтинг и Аппиа. В воротах появился Рубен, который этой зимой перешел в «Андерлехт» из «Депортиво» и еще не сыграл до этого за новую команду ни одного матча.

ДВА НОВИЧКА И ШАТОВ В ПРИДАЧУ

В составе «Зенита» тоже не обошлось без сюрприза. Мирча Луческу выпустил на поле не одного, а двух новичков. Появление Ивановича на правом фланге обороны ожидалось. При этом вторым опорником вышел не Маурисиу, а Эрнани. Выбирая же между Маком и Шатовым на левом фланге полузащиты, Луческу отдал предпочтению россиянину.

Добавим, что Кришито не зря все сборы наигрывался как центральный защитник. Именно эту позицию он и занял в первой официальной игре «Зенита» в 2017 году.

БЕДА НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Первого гола тоже не пришлось долго ждать. Увы, оказался он не забитым, а пропущенным. В ворота Лодыгина мяч отправил 23-летний ганец Ачеампонг, который сыграл в лучшем случае половину матчей во внутреннем чемпионате. За ним не уследили на фланге ни Иванович, ни Нету — и Ачеампонг в ближнем бою разобрался с Лодыгиным по сути в первой атаке «Андерлехта». Еще обиднее этот гол оказался для «Зенита» из-за того, что начали петербуржцы довольно резво и с ходу насели на ворота Рубена.

Осада продолжилась и после того, как счет стал 1:0. Однако уже не такая уверенная и мощная. С оглядкой на свои ворота. Но и это не оберегло гостей от второго пропущенного гола. Беда в лице Ачеампонга вновь пришла с правого фланга обороны. Ганец пробил в «девятку» практически без сопротивления и оформил дубль за полчаса и одну минуту.

После этого «Зениту» пришлось по-настоящему туго. Почувствовав запах крови, теперь уже «Андердехт» так прижал гостей к воротам, что третий гол буквально начал витать в воздухе. Благо до перерыва сине-бело-голубые все же дотерпели.

БАКТЕРИИ-МОНСТРЫ

В перерыве на поле вышла довольно внушительная бригада сотрудников стадиона для того, чтобы хоть как-то привести в порядок газон. К слову, делали они это даже по ходу первого тайма, выбегая с бровки на поле прямо по ходу игры. Еще накануне матча местные СМИ писали, что траву поразил какой-то грибок и сразу после встречи с «Зенитом» поле будет заменено. Что ж, таинственные бактерии действительно выгрызли довольно внушительные дырки, которые ко второму тайму превратились в ямы.

Но забивать перед ответной встречей хотя бы один мяч «Зениту» надо было в любых условиях.

НА РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ — ЛИШЬ НЕДЕЛЯ

Замен в перерыве Луческу не произвел, потому вперед после возобновления игры побежал стартовый состав. Даже Нету с Кришито дежурили на центральной линии поля. «Андерлехт» такому давлению не слишком сопротивлялся — Рене Вайлер даже убрал с поля Ачеампонга. Но и без него про контратаки бельгийцы не забыли.

Луческу по ходу дела бросил в бой Мака вместо Шатова и Данни вместо Кокорина. Забить же со штрафного мог Эрнани, но Рубен с его ударом справился. Равно как и с попыткой Дзюбы протолкнуть мяч в сетку метров с десяти.

В итоге «Зенит» так и ушел с поля без гола. Более того, если бы не Лодыгин, вполне мог пропустить на родине знаменитого актера, мастера единоборств Жан-Клода ван Дамма и третий «удар». А он в свою очередь вполне мог стать и смертельным с точки зрения двухматчевого противостояния.

Какой состав привезет «Андерлехт» в Петербург, сумеет ли «Зенит» сделать работу над ошибками и пройти дальше, ликвидировав дефицит в два мяча — узнаем через неделю. Но в теорию о том, что Лига Европы «Андерлехту» не нужна, после игры в Брюсселе почему-то уже не верится.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Брюсселя.