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17 февраля 2017, 1:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Россия — Европа — 2:1. «Зенит» не поддержал «Краснодар» и «Ростов»

Обозреватель «СЭ» — о старте российских команд в Лиге Европы.

СЭ — о старте российских команд в Лиге Европы. Увеличить
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Начало большого футбольного вечера, как и большого футбольного похода трех наших клубов в нынешнем плей-офф, определенно удались. «Краснодар» и «Ростов» совместными усилиями вернули «должок» годичной давности, одолев соответственно «Фенербахче» и «Спарту». Тех самых, которые в прошлом феврале стали для российских команд непреодолимыми барьерами в 1/16 финала. Ключом к успеху стала умная, яркая, старательная и вдохновенная игра, — большая редкость в это время года.

Последним выступал «Зенит» и, к сожалению, почин не поддержал. Поставил вместо жирного восклицательного знака или, хотя бы, точки на финише этого прекрасного вечера, кляксу. Не было в футболе питерцев ни вдохновения, ни идеи, а старанием, добродетелью, в которой зенитовцам не откажешь, прорехи не залатать, недостатков не компенсировать.

На перипетиях всех трех встреч, конечно, отчетливо отразилось то, что «Фенербахче» и «Андерлехт» живут в турнирном режиме и проводят официальные матчи, чего объективно лишены и наши клубы, и «Спарта». Преимущество в тонусе, в игровых кондициях везде стало определяющим, превалируя над всеми прочими достоинствами соперников, — а там, где его не могло быть ни у кого, в Ростове-на-Дону, именно эти прочие достоинства и сложили итог. Решительно повлияло оно и на игровые планы: кто учел этот немаловажный фактор, тот и праздновал победу. Кто держал в уме варианты, что мяч не всегда будет слушаться ног, ноги — подчиняться голове, а мысли — успевать за событиями, кто сделал ставку на бурное начало, стараясь огорошить оппонента стартовым натиском, тот и преуспел.

«Краснодар» и «Ростов» все это предусмотрели. «Зенит» же выступил под стать «Спарте».

Правильные замыслы срабатывают в футболе четко, как вчера и произошло. Гости были именно огорошены, и ранние голы звенели над стадионами как мерные удары колокола. Краснодарцы застали турок врасплох неожиданными перемещениями: голевой эпизод вылазкой через полполя соорудил центральный защитник Мартынович, за которым, еще не уразумев всю опасность происходящего, не побежал Со. Обороне пришлось разрываться и хаотично перестраиваться, нейтрализуя «лишнего» атакующего футболиста, а в результате не удалось толком прикрыть ни Вандерсона, ни брошенного посреди штрафной — и тоже нежданного в этой зоне — Классона. «Зенит» попался на несыгранности своей защиты: Иванович явно недопонял маневры Нету, который начал сдвигаться к флангу, и пока соображал, остаться на месте или пойти на подстраховку, ему за шиворот прилетела диагональ.

Нажим «Ростова» протяженностью в четверть часа, уверен, тоже стал откровением для чехов. Изучая игру дончан, тренеры «Спарты», несомненно, пользовались видеозаписями лигочемпионских и ключевых внутрироссийских встреч — а в них команда Бердыева-Данильянца-Кириченко никогда не позволяла себе подолгу «висеть» на чужих воротах, предпочитая, отдав мяч и инициативу, кусать соперника кинжальными выпадами. Похоже, пражане натурально не были готовы к тому, что «Ростов» способен сминать оборону бульдозером, перемалывать ее, как комбайн. И в какой-то мере даже легко отделались, пропустив первый мяч лишь на 15-й минуте.

Разница между матчами выражена в цифрах на табло, а они стали производными от подходов и уровня оппонентов. «Фенербахче» опытнее, выше классом, потому быстро оправился от потрясения и пускай сам ничего особенного не создал, но и себя дожать не дал. У «быков» были шансы удвоить разрыв, но возникали они от случая к случаю, и реализовывать их в этом режиме Смолов еще не готов. «Спарта», пытаясь выровнять игру, забыла о фирменном стиле «Ростова», и когда столкнулась с прессингом по всему полю, да осталась вдесятером, переусердствовав в борьбе, совсем расклеилась. И дончане, уже в который раз в этом еврокубком сезоне, пролили на наши души бальзам футбольного счастья.

«Зенит» же, не ожидавший, что изученный им вдоль и поперек «Андерлехт» будет столь смел и непредсказуем, долго приходил в себя, пропустил еще раз и только тогда встал на ноги. Но чувствовал себя, как после двух крепких нокдаунов — ни стукнуть, как следует, ни попасть. Хорошо еще, третьего избежал. Теперь сине-бело-голубые наши должники. Как минимум, на неделю.

Евгений ЗЫРЯНКИН.

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