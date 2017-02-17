Луческу: «Андерлехт» заслужил победу в матче футбольной Лиги Европы с «Зенитом»
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» заслужил победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с российским «Зенитом». Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» высказал главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.
В четверг «Андерлехт» на своем поле победил «Зенит» со счетом 2:0.
«Хозяева заслужили сегодняшнюю победу, — сказал Луческу. — Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить».
Ответная встреча команд пройдет 23 февраля в Санкт- Петербурге.
|16.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Constant Vanden Stock Stadion
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Мирча Луческу
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
|Боковой судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Роберт Мэдли (Англия)
|Боковой судья
|Джек Коллин (Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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