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17 февраля 2017, 1:51 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Луческу: «Андерлехт» заслужил победу в матче футбольной Лиги Европы с «Зенитом»

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» заслужил победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с российским «Зенитом». Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» высказал главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

В четверг «Андерлехт» на своем поле победил «Зенит» со счетом 2:0.

«Хозяева заслужили сегодняшнюю победу, — сказал Луческу. — Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить».

Ответная встреча команд пройдет 23 февраля в Санкт- Петербурге.

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Мартинес Рубен 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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