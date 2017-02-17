Луческу: «Андерлехт» заслужил победу в матче футбольной Лиги Европы с «Зенитом»

В четверг «Андерлехт» на своем поле победил «Зенит» со счетом 2:0.

«Хозяева заслужили сегодняшнюю победу, — сказал Луческу. — Они быстрее адаптировались к тяжелому полю, были быстрее нас в разных эпизодах. К сожалению, мы не отошли после ошибки в первом тайме, хотя создали много моментов и могли забить».

Ответная встреча команд пройдет 23 февраля в Санкт- Петербурге.