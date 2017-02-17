«Зенит» сохранил 18-е место в рейтинге УЕФА
«Зенит» остался на 18-м месте в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА.
«Краснодар» поднялся с 68-й на 65-ю строчку, догнав «Анжи», а «Ростов» совершил рывок с 100-й позиции на 93-ю.
Суммарный клубный рейтинг УЕФА
1. «Реал» Мадрид — 162,771
2. «Бавария» — 151,413
3. «Барселона» — 146,771
4. «Атлетико» — 131,771
5. «Ювентус» — 126,133
6. «ПСЖ» — 125,733
7. «Боруссия» Дортмунд — 121,413
8. «Бенфика» — 111,866
9. «Севилья» — 109,771
10. «Челси» — 105,535
11. «Арсенал» Лондон — 104,535
12. «Порту» — 98,866
13. «Манчестер Сити» — 97,535
14. «Шальке-04» — 90,413
15. «Байер» — 89,413
16. «Наполи» — 88,133
17. «Шахтёр» Донецк — 87,526
18. «Зенит» — 84,906
19. «Манчестер Юнайтед» — 78,535
20. «Тоттенхэм Хотспур» — 75,535
…
44. «Рубин» — 43,906
49. ЦСКА — 39,406
65. «Краснодар» — 30,906
66. «Анжи» — 30,906
76. «Динамо» Москва — 27,406
93. «Ростов» — 21,406
97. «Локомотив» — 20,406
104. «Спартак» — 18,406
127. «Кубань» — 14,906.
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