«Зенит» сохранил 18-е место в рейтинге УЕФА

«Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде уступил бельгийскому «Андерлехту» со счетом 0:2. Для российского клуба это поражение стало вторым подряд на европейской арене. В декабре в заключительном матче группового этапа Лиги Европы петербургский клуб проиграл голландскому АЗ (2:3).