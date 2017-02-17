«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы
«Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде уступил бельгийскому «Андерлехту» со счетом 0:2. Для российского клуба это поражение стало вторым подряд на европейской арене. В декабре в заключительном матче группового этапа Лиги Европы петербургский клуб проиграл голландскому АЗ (2:3).
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В стартовом составе «Зенита» дебютировали два новичка зимнего межсезонья. С первых минут на поле вышли сербский защитник Бранислав Иванович, перешедший из лондонского «Челси», и бразильский хавбек Эрнани, ранее выступавший на родине за «Атлетико Паранаэнсе».
На пятой минуте румынский полузащитник хозяев Николае Станчу забросил мяч в штрафную «Зенита» на Фрэнка Ачимпонга. Защитники гостей Луиш Нету и Бранислав Иванович не смогли слаженно выполнить искусственное положение «вне игры», и ганец оказался один против голкипера Юрия Лодыгина, отправив мяч в сетку.
На 31-й минуте Ачимпонг оформил дубль. После потери Александра Кокорина в центре поля Станчу переправил мяч на ганца. Иванович и Нету не смогли договориться, кому сопровождать Ачимпонга, и полузащитник мощным ударом поразил ближнюю «девятку».
До перерыва нападающий сборной Швеции Исаак Телин получил возможность довести счет до крупного. После навеса Ачимпонга форвард бил в упор с нескольких метров, но Лодыгин успел среагировать и отразил мяч ногами.
Во втором тайме «Зенит» сыграл активнее. После разрыва крестообразных связок на поле вернулся капитан команды португалец Данни, несколько раз обострявший игру. В концовке встречи возможность сократить разрыв в счете упустил Артем Дзюба. После передачи Эрнани во вратарскую, он с близкого расстояния не смог переиграть голкипера хозяев Рубена Мартинеса.
Ранее в этом сезоне «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, набрав в итоге 15 очков из 18 возможных. На старте турнира команда одержала пять побед подряд. В первом туре «Зенит» на выезде одолел израильский «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), во втором дома разгромил голландский АЗ (5:0), в третьем и четвертом дважды с одинаковым счетом 2:1 победил ирландский «Дандолк», в пятом дома переиграл «Маккаби» (2:0). В заключительном туре петербургский клуб на выезде уступил АЗ со счетом 2:3.