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17 февраля 2017, 1:10 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

«Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде уступил бельгийскому «Андерлехту» со счетом 0:2. Для российского клуба это поражение стало вторым подряд на европейской арене. В декабре в заключительном матче группового этапа Лиги Европы петербургский клуб проиграл голландскому АЗ (2:3).

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Андерлехтом и Зенитом завершился со счетом 2:0 в пользу игравшего дома бельгийского клуба. Ответный матч состоится 23 февраля в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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В стартовом составе «Зенита» дебютировали два новичка зимнего межсезонья. С первых минут на поле вышли сербский защитник Бранислав Иванович, перешедший из лондонского «Челси», и бразильский хавбек Эрнани, ранее выступавший на родине за «Атлетико Паранаэнсе».

На пятой минуте румынский полузащитник хозяев Николае Станчу забросил мяч в штрафную «Зенита» на Фрэнка Ачимпонга. Защитники гостей Луиш Нету и Бранислав Иванович не смогли слаженно выполнить искусственное положение «вне игры», и ганец оказался один против голкипера Юрия Лодыгина, отправив мяч в сетку.

На 31-й минуте Ачимпонг оформил дубль. После потери Александра Кокорина в центре поля Станчу переправил мяч на ганца. Иванович и Нету не смогли договориться, кому сопровождать Ачимпонга, и полузащитник мощным ударом поразил ближнюю «девятку».

До перерыва нападающий сборной Швеции Исаак Телин получил возможность довести счет до крупного. После навеса Ачимпонга форвард бил в упор с нескольких метров, но Лодыгин успел среагировать и отразил мяч ногами.

Во втором тайме «Зенит» сыграл активнее. После разрыва крестообразных связок на поле вернулся капитан команды португалец Данни, несколько раз обострявший игру. В концовке встречи возможность сократить разрыв в счете упустил Артем Дзюба. После передачи Эрнани во вратарскую, он с близкого расстояния не смог переиграть голкипера хозяев Рубена Мартинеса.

Ранее в этом сезоне «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, набрав в итоге 15 очков из 18 возможных. На старте турнира команда одержала пять побед подряд. В первом туре «Зенит» на выезде одолел израильский «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), во втором дома разгромил голландский АЗ (5:0), в третьем и четвертом дважды с одинаковым счетом 2:1 победил ирландский «Дандолк», в пятом дома переиграл «Маккаби» (2:0). В заключительном туре петербургский клуб на выезде уступил АЗ со счетом 2:3.

16.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Constant Vanden Stock Stadion
Андерлехт 2:0 Зенит
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рене Вайлер Мирча Луческу
Голы
5′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
31′ Фрэнк Ачеампонг (Н. Станчу) 18
Составы
Мартинес Рубен 30
Анди Нахар 7
Иван Обрадович 37
Оливье Десхахт 3
Урош Спаич 5
Массимо Бруно 10
17′ Юри Тилеманс (к) 31
Леандер Дендонкер 32
60′ Фрэнк Ачеампонг 18
Александру Кипчу 11
74′ Николае Станчу 73
Софьян Ханни 94
20′ 80′ Исаак Телин 24
Лукаш Теодорчик 91
1 Юрий Лодыгин
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито 21′
13 Луиш Нету
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Эрнани
81 Юрий Жирков
22 Артем Дзюба (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 80′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 65′
29 Роберт Мак
9 Александр Кокорин 71′
10 Мигел Алвеш Данни
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
3 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Боковой судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Роберт Мэдли (Англия)
Боковой судья Джек Коллин (Англия)
Боковой судья Саймон Беннетт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Капитан команды
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