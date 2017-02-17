«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

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В стартовом составе «Зенита» дебютировали два новичка зимнего межсезонья. С первых минут на поле вышли сербский защитник Бранислав Иванович, перешедший из лондонского «Челси», и бразильский хавбек Эрнани, ранее выступавший на родине за «Атлетико Паранаэнсе».

На пятой минуте румынский полузащитник хозяев Николае Станчу забросил мяч в штрафную «Зенита» на Фрэнка Ачимпонга. Защитники гостей Луиш Нету и Бранислав Иванович не смогли слаженно выполнить искусственное положение «вне игры», и ганец оказался один против голкипера Юрия Лодыгина, отправив мяч в сетку.

На 31-й минуте Ачимпонг оформил дубль. После потери Александра Кокорина в центре поля Станчу переправил мяч на ганца. Иванович и Нету не смогли договориться, кому сопровождать Ачимпонга, и полузащитник мощным ударом поразил ближнюю «девятку».

До перерыва нападающий сборной Швеции Исаак Телин получил возможность довести счет до крупного. После навеса Ачимпонга форвард бил в упор с нескольких метров, но Лодыгин успел среагировать и отразил мяч ногами.

Во втором тайме «Зенит» сыграл активнее. После разрыва крестообразных связок на поле вернулся капитан команды португалец Данни, несколько раз обострявший игру. В концовке встречи возможность сократить разрыв в счете упустил Артем Дзюба. После передачи Эрнани во вратарскую, он с близкого расстояния не смог переиграть голкипера хозяев Рубена Мартинеса.