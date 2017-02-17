Хет-трик Ибрагимовича принес победу МЮ над «Сент-Этьеном» в матче 1/16 финала Лиги Европы
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл французский «Сент-Этьен» со счетом 3:0 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
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Три мяча забил Златан Ибрагимович (15-я, 75-я и 88-я минуты). С первых минут на поле в составе разных команд появились братья Погба — Поль (полузащитник «Манчестер Юнайтед») и Флорентин (защитник «Сент-Этьена»). На матче присутствовала мать футболистов, которая надела майку с элементами формы обоих клубов.
Ответная встреча команд пройдет 23 февраля.
Результаты других матчей 1/16 финала:
«Атлетик» (Испания) — АПОЭЛ (Кипр) — 3:2;.
«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия) — 0:4;.
«Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:0;.
ПАОК (Греция) — «Шальке» (Германия) — 0:3;.
«Хапоэль»
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