Хет-трик Ибрагимовича принес победу МЮ над «Сент-Этьеном» в матче 1/16 финала Лиги Европы

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Три мяча забил Златан Ибрагимович (15-я, 75-я и 88-я минуты). С первых минут на поле в составе разных команд появились братья Погба — Поль (полузащитник «Манчестер Юнайтед») и Флорентин (защитник «Сент-Этьена»). На матче присутствовала мать футболистов, которая надела майку с элементами формы обоих клубов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">La camiseta de la madre y hermano de Florentin y Paul Pogba para hoy. Mitad Saint Etienne, mitad Man Utd <a href="https://t.co/jQHq874AzC">pic.twitter.com/jQHq874AzC</a></p>— Futbol Plan (@FutbolPlan) <a href="https://twitter.com/FutbolPlan/status/832348740681920513">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 16.02.2017, 23:05 3:0 Манчестер Юнайтед Сент-Этьен

Ответная встреча команд пройдет 23 февраля.

Результаты других матчей 1/16 финала:

«Атлетик» (Испания) — АПОЭЛ (Кипр) — 3:2;.

«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия) — 0:4;.

«Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:0;.

ПАОК (Греция) — «Шальке» (Германия) — 0:3;.