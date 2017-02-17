Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28804622/
17 февраля 2017, 1:19 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Хет-трик Ибрагимовича принес победу МЮ над «Сент-Этьеном» в матче 1/16 финала Лиги Европы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл французский «Сент-Этьен» со счетом 3:0 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Три мяча забил Златан Ибрагимович (15-я, 75-я и 88-я минуты). С первых минут на поле в составе разных команд появились братья Погба — Поль (полузащитник «Манчестер Юнайтед») и Флорентин (защитник «Сент-Этьена»). На матче присутствовала мать футболистов, которая надела майку с элементами формы обоих клубов.

Ответная встреча команд пройдет 23 февраля.

Результаты других матчей 1/16 финала:

«Атлетик» (Испания) — АПОЭЛ (Кипр) — 3:2;.

«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия) — 0:4;.

«Легия» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:0;.

ПАОК (Греция) — «Шальке» (Германия) — 0:3;.

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Бешикташ» (Турция) — 1:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

«Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде уступил бельгийскому «Андерлехту» со счетом 0:2. Для российского клуба это поражение стало вторым подряд на европейской арене. В декабре в заключительном матче группового этапа Лиги Европы петербургский клуб проиграл голландскому АЗ (2:3).
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

"Зенит" проиграл "Андерлехту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Россия опередила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Шесть комплектов наград будут разыграны на ЧМ по бобслею и скелетону