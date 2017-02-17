Игрок «Ростова» Ерохин: Погода в матче против «Спарты» была нефутбольная
РОСТОВ, 17 февраля. /Спец. Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Погода в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между российским «Ростовом» и чешской «Спартой» была нефутбольная. Такое мнение журналистам выразил игрок российской команды Александр Ерохин.
В четверг «Ростов» на домашней арене победил «Спарту» со счетом 4:0. За день матча в городе был сильный снегопад, а во время игры температура воздуха опускалась до минус восьми градусов.
«Мы настраивались на этот серьезный матч. “Спарта” — сильный соперник, и сегодняшний результат ничего не говорит, предстоит еще ответная игра. Будем думать, что счет в первом матче был 0:0 и нам нужна только победа», — сказал Ерохин.
«Было важно не пропустить, выходить на второй тайм с полной концентрацией и постараться еще забить.
Спасибо тем болельщикам, которые пришли, поддержка была супер. Скажем честно, погода была не самая футбольная. Вчера мы вообще еле приземлились, когда прилетели в «Ростов», был сильный шторм, и хорошо, что успели подготовить поле к игре, — добавил он.
В середине первого тайма за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник чешской команды Тиемоко Конате.
«Чехи демонстрировали силовой футбол, у них такой стиль. В чемпионате у них много борьбы, но при этом они достаточно техничны. То, что они играли сегодня грубо лишь следствие удаления, поэтому они завелись. Естественно, удаление сильно повлияло на ход игры», — считает футболист.
Отсутствие Джанаева не сказалось на игре
В матче «Ростов» — «Спарта»
«Мы показали хороший результат для первой встречи, но впереди еще ответная игра, поэтому нам надо забыть о разгроме и готовиться к следующему матчу. Фактически замена Джанаева на Медведева не сказалась на игре в обороне, у нас большая обойма и мы уверены в каждом футболисте. Самое важное во второй игре — не сбавлять обороты и снова победить», — сказал Мевля.
Также защитник забил первый гол за «Ростов» в еврокубковом матче. «Здорово, что получилось отличиться, но еще больше я счастлив, что команда выиграла, причем с таким уверенным результатом», — отметил игрок.
Ответная встреча «Спарты» и «Ростова» состоится 23 февраля в Праге.
|Иван Данильянц
|Томаш Пожар
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бас Нейхейс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Боковой судья
|Деннис Хиглер (Нидерланды)
|Боковой судья
|Роб ван де Вен (Нидерланды)
|Боковой судья
|Чарльз Схап (Нидерланды)
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