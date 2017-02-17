Игрок «Ростова» Ерохин: Погода в матче против «Спарты» была нефутбольная

В четверг «Ростов» на домашней арене победил «Спарту» со счетом 4:0. За день матча в городе был сильный снегопад, а во время игры температура воздуха опускалась до минус восьми градусов.

«Мы настраивались на этот серьезный матч. “Спарта” — сильный соперник, и сегодняшний результат ничего не говорит, предстоит еще ответная игра. Будем думать, что счет в первом матче был 0:0 и нам нужна только победа», — сказал Ерохин.

«Было важно не пропустить, выходить на второй тайм с полной концентрацией и постараться еще забить.

Спасибо тем болельщикам, которые пришли, поддержка была супер. Скажем честно, погода была не самая футбольная. Вчера мы вообще еле приземлились, когда прилетели в «Ростов», был сильный шторм, и хорошо, что успели подготовить поле к игре, — добавил он.

В середине первого тайма за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник чешской команды Тиемоко Конате.

«Чехи демонстрировали силовой футбол, у них такой стиль. В чемпионате у них много борьбы, но при этом они достаточно техничны. То, что они играли сегодня грубо лишь следствие удаления, поэтому они завелись. Естественно, удаление сильно повлияло на ход игры», — считает футболист.

Отсутствие Джанаева не сказалось на игре

В матче «Ростов» — «Спарта» из-за травмы не принял участия основной голкипер российской команды Сослан Джанаев. Защитник «Ростова» Михаил Мевля считает, что отсутствие вратаря не сказалось на игре.

«Мы показали хороший результат для первой встречи, но впереди еще ответная игра, поэтому нам надо забыть о разгроме и готовиться к следующему матчу. Фактически замена Джанаева на Медведева не сказалась на игре в обороне, у нас большая обойма и мы уверены в каждом футболисте. Самое важное во второй игре — не сбавлять обороты и снова победить», — сказал Мевля.

Также защитник забил первый гол за «Ростов» в еврокубковом матче. «Здорово, что получилось отличиться, но еще больше я счастлив, что команда выиграла, причем с таким уверенным результатом», — отметил игрок.

Ответная встреча «Спарты» и «Ростова» состоится 23 февраля в Праге.