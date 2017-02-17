Игрок «Спарты» Коста считает, что удаление Конате в матче с «Ростовом» было несправедливым
РОСТОВ, 17 февраля. /Спец. Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Удаление игрока чешской «Спарты» Тиемоко Конате в матче 1/16 финала Лиги Европы с российским «Ростовом» было несправедливым. Такое мнение журналистам высказал защитник «Спарты» Коста Намоинесу.
В четверг «Спарта» на выезде проиграла «Ростову» в первом матче 1/16 Лиги Европы со счетом 0:4. В середине первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник чешской команды Конате.
«Я думаю, что мы неплохо провели первые минуты встречи. К сожалению, Конате показали красную карточку, я не уверен в том, что это было справедливым решением. Всегда сложно играть, когда удаляют одного игрока. Мы сделали все возможное, но было уже очень сложно», — сказал Коста.
«Но битва на закончена, пока не прошел ответный матч. Будет сложно, но мы постараемся победить и будем бороться до конца», — добавил он.
Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Томаш Пожар
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Бас Нейхейс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Боковой судья
|Деннис Хиглер (Нидерланды)
|Боковой судья
|Роб ван де Вен (Нидерланды)
|Боковой судья
|Чарльз Схап (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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