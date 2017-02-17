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17 февраля 2017, 0:46 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Игрок «Спарты» Коста считает, что удаление Конате в матче с «Ростовом» было несправедливым

РОСТОВ, 17 февраля. /Спец. Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Удаление игрока чешской «Спарты» Тиемоко Конате в матче 1/16 финала Лиги Европы с российским «Ростовом» было несправедливым. Такое мнение журналистам высказал защитник «Спарты» Коста Намоинесу.

В четверг «Спарта» на выезде проиграла «Ростову» в первом матче 1/16 Лиги Европы со счетом 0:4. В середине первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник чешской команды Конате.

«Я думаю, что мы неплохо провели первые минуты встречи. К сожалению, Конате показали красную карточку, я не уверен в том, что это было справедливым решением. Всегда сложно играть, когда удаляют одного игрока. Мы сделали все возможное, но было уже очень сложно», — сказал Коста.

«Но битва на закончена, пока не прошел ответный матч. Будет сложно, но мы постараемся победить и будем бороться до конца», — добавил он.

Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.

16.02.2017 21:00 Зрители 6160 плей-офф: 1/16 финала Олимп-2
Ростов 4:0 Спарта П
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Томаш Пожар
Голы
15′ Миха Мевля 23
38′ Дмитрий Полоз (Т. Калачев, М. Мевля) 7
40′ Кристиан Нобоа 16
68′ Сердар Азмун (Д. Полоз) 20
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 4
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Гацкан (к) 84
83′ Александр Ерохин 89
Андрей Препелицэ 28
74′ Дмитрий Полоз 7
Марко Девич 33
67′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
33 Томаш Коубек
4 Вячеслав Караваев
26 Коста Намойнесу
2 Ондржей Мазух
3 Михал Кадлец
18 Тьемоко Конате 20′ 32′
16 Михал Сачек
30 Лукаш Юлиш
15 Нестор Альбиач 76′
78 Матей Хибш
9 Боржек Дочкал (к) 87′ 35′
21 Давид Лафата
6 Лукаш Ваха 80′
25 Марио Холек
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
6 Угловые 3
12 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бас Нейхейс (Нидерланды)
Боковой судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Деннис Хиглер (Нидерланды)
Боковой судья Роб ван де Вен (Нидерланды)
Боковой судья Чарльз Схап (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спарта П
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