Игрок «Спарты» Коста считает, что удаление Конате в матче с «Ростовом» было несправедливым

В четверг «Спарта» на выезде проиграла «Ростову» в первом матче 1/16 Лиги Европы со счетом 0:4. В середине первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник чешской команды Конате.

«Я думаю, что мы неплохо провели первые минуты встречи. К сожалению, Конате показали красную карточку, я не уверен в том, что это было справедливым решением. Всегда сложно играть, когда удаляют одного игрока. Мы сделали все возможное, но было уже очень сложно», — сказал Коста.

«Но битва на закончена, пока не прошел ответный матч. Будет сложно, но мы постараемся победить и будем бороться до конца», — добавил он.

Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.