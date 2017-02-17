Голубев: Цена билетов и погода отпугнули болельщиков от матча «Ростова» против «Спарты»

В четверг «Ростов» обыграл чешскую «Спарту» со счетом 4:0. На матче присутствовало 6 160 зрителей, вместимость стадиона «Олимп-2» составляет 15 840 человек.

«Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них — это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула», — сказал Голубев.

Также губернатор Ростовской области рассказал о своих впечатлениях от самого матча.

«Ростов» — команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили — то, что делал «Ростов» в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции, — отметил губернатор.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» состоится 23 февраля в Праге.