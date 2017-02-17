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17 февраля 2017, 0:21 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Голубев: Цена билетов и погода отпугнули болельщиков от матча «Ростова» против «Спарты»

РОСТОВ, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Основными причинами малого количества болельщиков на стадионе во время матча 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами «Ростов» и «Спарта» стали высокая стоимость билетов и холодная погода. Такое мнение журналистам выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В четверг «Ростов» обыграл чешскую «Спарту» со счетом 4:0. На матче присутствовало 6 160 зрителей, вместимость стадиона «Олимп-2» составляет 15 840 человек.

«Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них — это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула», — сказал Голубев.

Также губернатор Ростовской области рассказал о своих впечатлениях от самого матча.

«Ростов» — команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили — то, что делал «Ростов» в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции, — отметил губернатор.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» состоится 23 февраля в Праге.

16.02.2017 21:00 Зрители 6160 плей-офф: 1/16 финала Олимп-2
Ростов 4:0 Спарта П
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Томаш Пожар
Голы
15′ Миха Мевля 23
38′ Дмитрий Полоз (Т. Калачев, М. Мевля) 7
40′ Кристиан Нобоа 16
68′ Сердар Азмун (Д. Полоз) 20
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 4
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Гацкан (к) 84
83′ Александр Ерохин 89
Андрей Препелицэ 28
74′ Дмитрий Полоз 7
Марко Девич 33
67′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
33 Томаш Коубек
4 Вячеслав Караваев
26 Коста Намойнесу
2 Ондржей Мазух
3 Михал Кадлец
18 Тьемоко Конате 20′ 32′
16 Михал Сачек
30 Лукаш Юлиш
15 Нестор Альбиач 76′
78 Матей Хибш
9 Боржек Дочкал (к) 87′ 35′
21 Давид Лафата
6 Лукаш Ваха 80′
25 Марио Холек
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
6 Угловые 3
12 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бас Нейхейс (Нидерланды)
Боковой судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Деннис Хиглер (Нидерланды)
Боковой судья Роб ван де Вен (Нидерланды)
Боковой судья Чарльз Схап (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спарта П
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