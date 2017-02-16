«Ростов» играл всю зиму с футбольным обществом в прятки, скрывая тренировки и контрольные матчи от посторонних глаз, однако одного лишь непродолжительного взгляда на него в первой официальной битве года было достаточно, чтобы понять: наш самый загадочный российский клуб, к счастью, нисколько не изменился. Команда Курбана Бердыева предстала все такой же организованной, уверенной, мобильной и в меру агрессивной, какой и заканчивала в декабре стартовую часть сезона, с хрустом выгрызая путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.

И пусть подтвердились предматчевые кадровые опасения — бессменный первый номер Джанаев не смог преодолеть травму плеча и не попал в заявку, но даже после этой новости за «Ростов» нисколько не было страшно. Ведь мы прекрасно знаем: если понадобится и если не произойдет форс-мажора, дончане всегда могут встать скалой и попросту не подпустить соперника к штрафной. В этот раз так и произошло — резервист Медведев наверняка оказался благодарен партнерам, почти освободившим его от серьезной работы. Лишь раз в первом тайме голкипер прилег под дальний удар и с задачей той пусть и не очень уверенно, но справился.

Пожалуй, главное, что расстраивало по ходу матча, так это полупустые трибуны «Олимпа». 10-градусный мороз тому виной или мудреная билетная программа с завышенными ценами (стартовые — от 1700 рублей и выше, потом спохватились, да было поздно), но после триумфальной еврокубковой осени, когда была бита «Бавария» и обезоружен ПСВ, казалось, что аншлаги на Дону теперь будут обеспечены с легкостью. А тут….

И не за «Ростов» здесь даже обидно — команда без горячей поддержки все равно не осталась, а за тех зрителей, которые могли бы увидеть это футбольное великолепие, но не увидели. Сценарий, по которому начался матч, сложился просто идеально. «Спарта», уже не раз доказывавшая российским клубам, что считаться с ней нужно обязательно, вчера нисколько не претендовала на создание неприятностей. Она развалилась моментально, едва получив первый удар в голову.

Многих удивило наличие в стартовом составе Бухарова и отсутствие в нем осеннего еврокубкового героя Азмуна, однако первые минуты наглядно показали, в чем тут причины. Опытный российский форвард, усердно поработав на сборах, привел себя в полный порядок и теперь задавал тон ростовским атакам наряду с теми же Полозом и Нобоа. И именно Александр внес существенный вклад в первый гол — сначала после рывка нанес опасный дальний удар с левой, заработав угловой, а затем, после подачи «стандарта», навязал борьбу в штрафной — и помог Мевле открыть счет.

«Спарта» сунулась было вперед, но за первой бедой к ней сразу же пришла вторая — безголовый Конате умудрился совершить два грубых фола подряд, каждый из которых тянул на прямую красную. Арбитр ивуарийца пожалел, выписав две желтых, что, впрочем, итогового результата не изменило. Пражане остались в меньшинстве и совсем пригорюнились.

Еще до ухода в раздевалку «Ростов» довел счет до разгромного: Полоз трансформировал в гол проход Калачева по правому флангу, а затем отличился и Нобоа, завершив долгую панику в чужой штрафной точным добиванием. Отчаяние в рядах чешской команды зашкаливало, и в какой-то момент ее стало даже жалко. Перерыв, казалось, подоспел для гостей вовремя, однако на самом деле мало что изменил.

Во втором тайме избиение продолжилось. Азмун, появившись на поле, первым же касанием после изумительной комбинации с участием Нобоа, Полоза и Ерохина забил четвертый гол. Этой атакой хотелось любоваться еще и еще раз, а «Ростов» предлагал все новые. И счастье «Спарты» в том, что больше она в свои ворота ничего не получила.