«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы
Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ростов» играл всю зиму с футбольным обществом в прятки, скрывая тренировки и контрольные матчи от посторонних глаз, однако одного лишь непродолжительного взгляда на него в первой официальной битве года было достаточно, чтобы понять: наш самый загадочный российский клуб, к счастью, нисколько не изменился. Команда Курбана Бердыева предстала все такой же организованной, уверенной, мобильной и в меру агрессивной, какой и заканчивала в декабре стартовую часть сезона, с хрустом выгрызая путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.
И пусть подтвердились предматчевые кадровые опасения — бессменный первый номер Джанаев не смог преодолеть травму плеча и не попал в заявку, но даже после этой новости за «Ростов» нисколько не было страшно. Ведь мы прекрасно знаем: если понадобится и если не произойдет
Пожалуй, главное, что расстраивало по ходу матча, так это полупустые трибуны «Олимпа». 10-градусный мороз тому виной или мудреная билетная программа с завышенными ценами (стартовые — от 1700 рублей и выше, потом спохватились, да было поздно), но после триумфальной еврокубковой осени, когда была бита «Бавария» и обезоружен ПСВ, казалось, что аншлаги на Дону теперь будут обеспечены с легкостью. А тут….
И не за «Ростов» здесь даже обидно — команда без горячей поддержки все равно не осталась, а за тех зрителей, которые могли бы увидеть это футбольное великолепие, но не увидели. Сценарий, по которому начался матч, сложился просто идеально. «Спарта», уже не раз доказывавшая российским клубам, что считаться с ней нужно обязательно, вчера нисколько не претендовала на создание неприятностей. Она развалилась моментально, едва получив первый удар в голову.
Многих удивило наличие в стартовом составе Бухарова и отсутствие в нем осеннего еврокубкового героя Азмуна, однако первые минуты наглядно показали, в чем тут причины. Опытный российский форвард, усердно поработав на сборах, привел себя в полный порядок и теперь задавал тон ростовским атакам наряду с теми же Полозом и Нобоа. И именно Александр внес существенный вклад в первый гол — сначала после рывка нанес опасный дальний удар с левой, заработав угловой, а затем, после подачи «стандарта», навязал борьбу в штрафной — и помог Мевле открыть счет.
«Спарта» сунулась было вперед, но за первой бедой к ней сразу же пришла вторая — безголовый Конате умудрился совершить два грубых фола подряд, каждый из которых тянул на прямую красную. Арбитр ивуарийца пожалел, выписав две желтых, что, впрочем, итогового результата не изменило. Пражане остались в меньшинстве и совсем пригорюнились.
Еще до ухода в раздевалку «Ростов» довел счет до разгромного: Полоз трансформировал в гол проход Калачева по правому флангу, а затем отличился и Нобоа, завершив долгую панику в чужой штрафной точным добиванием. Отчаяние в рядах чешской команды зашкаливало, и в
Во втором тайме избиение продолжилось. Азмун, появившись на поле, первым же касанием после изумительной комбинации с участием Нобоа, Полоза и Ерохина забил четвертый гол. Этой атакой хотелось любоваться еще и еще раз, а «Ростов» предлагал все новые. И счастье «Спарты» в том, что больше она в свои ворота ничего не получила.
|Иван Данильянц
|Томаш Пожар
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бас Нейхейс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Боковой судья
|Деннис Хиглер (Нидерланды)
|Боковой судья
|Роб ван де Вен (Нидерланды)
|Боковой судья
|Чарльз Схап (Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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