Россия опередила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

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Победы «Краснодара» и «Ростова» в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы соответственно над турецким «Фенербахче» (1:0) и чешской «Спартой» (4:0) принесли России четыре очка и 0,8 балла. Португалия на этой неделе была представлена только лиссабонской «Бенфикой», которая во вторник одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). На следующей неделе «Порту» в том же турнире примет итальянский «Ювентус».

Суммарный коэффициент России теперь составляет 49,532, занимающая теперь седьмую позицию Португалия имеет в активе 49,332 балла. На пятом месте идет Франция — 53,665 балла.

Если Россия закончит сезон-2016/17 на шестом или пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, то в еврокубках-2018/19 будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов и тремя — в Лиге Европы), а не пятью, как сейчас. На места выше пятого рассчитывать уже не приходится.