Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Сельту» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли испанскую «Сельту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Встреча, прошедшая в четверг в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков», в составе которых отличился Густаво Бланко Лещук (27-я минута).
Ответный матч пройдет 23 февраля в Харькове.
Результаты других матчей первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, прошедших в четверг:
АЗ (Нидерланды) — «Лион» (Франция) — 1:4,
«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) — 2:2,
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Фиорентина» (Италия) — 0:1,
«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0,
«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2,
«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) — 0:0.
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