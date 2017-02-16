Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28803969/
16 февраля 2017, 23:26 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Сельту» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли испанскую «Сельту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Футболисты донецкого Шахтера обыграли испанскую <span class=error>Сельту</span> в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков», в составе которых отличился Густаво Бланко Лещук (27-я минута).

Ответный матч пройдет 23 февраля в Харькове.

Результаты других матчей первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, прошедших в четверг:

АЗ (Нидерланды) — «Лион» (Франция) — 1:4,

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) — 2:2,

«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Фиорентина» (Италия) — 0:1,

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0,

«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2,

«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция) — 0:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами