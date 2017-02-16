«Шахтёр» на выезде минимально обыграл «Сельту»
«Шахтёр» одержал минимальную победу над «Сельтой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и закончилась со счётом 0:1.
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Единственный мяч на 26-й минуте матча записал на свой счёт нападающий донецкой команды Густаво Бланко. Этот гол стал для аргентинского футболиста дебютным в составе «горняков».
Ответная встреча между командами пройдёт 23 февраля в Харькове на стадионе «Металлист». Игра начнётся в 23:05 по московскому времени.
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Фонсека Паулу
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|0
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|0
|16
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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