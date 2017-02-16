«Шахтёр» на выезде минимально обыграл «Сельту»

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Единственный мяч на 26-й минуте матча записал на свой счёт нападающий донецкой команды Густаво Бланко. Этот гол стал для аргентинского футболиста дебютным в составе «горняков».



Ответная встреча между командами пройдёт 23 февраля в Харькове на стадионе «Металлист». Игра начнётся в 23:05 по московскому времени.