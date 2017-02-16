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16 февраля 2017, 23:23 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Шахтёр» на выезде минимально обыграл «Сельту»

«Шахтёр» одержал минимальную победу над «Сельтой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и закончилась со счётом 0:1.

Шахтёр одержал минимальную победу над <span class=error>Сельтой</span> в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
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Единственный мяч на 26-й минуте матча записал на свой счёт нападающий донецкой команды Густаво Бланко. Этот гол стал для аргентинского футболиста дебютным в составе «горняков».

Ответная встреча между командами пройдёт 23 февраля в Харькове на стадионе «Металлист». Игра начнётся в 23:05 по московскому времени.

16.02.2017 21:00 плей-офф: 1/16 финала Balaidos
Сельта 0:1 Шахтер Д
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Фонсека Паулу
Голы
99 Густаво Бланко Лещук 27′
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо (к) 2
Хонатан Кастро Хонни 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Пабло Эрнандес 8
71′ Даниэль Васс 18
75′ Яго Аспас 10
67′ 74′ Неманья Радоя 6
Руис Хосабед Санчес 16
58′ Тео Бонгонда 7
Пионе Систо 11
84′ Йон Гвидетти 11
Джузеппе Росси 25
30 Андрей Пятов
18 Иван Ордец 41′
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
33 Дарио Срна (к) 45+4′
44 Ярослав Ракицкий 81′
8 Фредерику Родригес Фред
17 Максим Малышев 75′
99 Густаво Бланко Лещук
9 Бруну Феррейра Бонфим Дентинью 45′
74 Виктор Коваленко
11 Ромеру Бонфим Марлос 90′
66 Марсиу Азеведу
28 Барселлос Фреда Тайсон 84′ 45+1′
10 Анисиу Калдейра Бернард
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 5
0 Удары в створ 1
7 Угловые 0
16 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Тренер «Шахтера» Фонсека: Мы ожидаем очень сложной игры, «Сельта» опытна и агрессивна

Тренер «Шахтера» Фонсека: Мы ожидаем очень сложной игры, «Сельта» опытна и агрессивна

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека на традиционной пресс-конференции накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» из Виго отметил силу и опыт соперника, предсказав очень сложную игру, сообщает официальный сайт горняков.
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