«Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Ростов» на своем поле обыграл чешскую «Спарту» со счетом 4:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Мячи забили Миха Мевля (15-я минута), Дмитрий Полоз (37), Кристиан Нобоа (40) и Сердар Азмун (68). На 32-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Тьемоко Конате.
В составе «Спарты» полный матч провел российский защитник Вячеслав Караваев. «Спарта» год назад на стадии 1/16 финала Лиги Европы победила другой российский клуб — «Краснодар» (1:0, 3:0), добравшись в итоге до четвертьфинала турнира.
Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля.
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Томаш Пожар
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Бас Нейхейс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Боковой судья
|Деннис Хиглер (Нидерланды)
|Боковой судья
|Роб ван де Вен (Нидерланды)
|Боковой судья
|Чарльз Схап (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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