«Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

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Мячи забили Миха Мевля (15-я минута), Дмитрий Полоз (37), Кристиан Нобоа (40) и Сердар Азмун (68). На 32-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Тьемоко Конате.

В составе «Спарты» полный матч провел российский защитник Вячеслав Караваев. «Спарта» год назад на стадии 1/16 финала Лиги Европы победила другой российский клуб — «Краснодар» (1:0, 3:0), добравшись в итоге до четвертьфинала турнира.

Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля.