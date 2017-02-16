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16 февраля 2017, 22:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Ростов» на своем поле обыграл чешскую «Спарту» со счетом 4:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Ростов разгромил Спарту в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Фото Увеличить
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Мячи забили Миха Мевля (15-я минута), Дмитрий Полоз (37), Кристиан Нобоа (40) и Сердар Азмун (68). На 32-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Тьемоко Конате.

В составе «Спарты» полный матч провел российский защитник Вячеслав Караваев. «Спарта» год назад на стадии 1/16 финала Лиги Европы победила другой российский клуб — «Краснодар» (1:0, 3:0), добравшись в итоге до четвертьфинала турнира.

Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля.

16.02.2017 21:00 Зрители 6160 плей-офф: 1/16 финала Олимп-2
Ростов 4:0 Спарта П
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Томаш Пожар
Голы
15′ Миха Мевля 23
38′ Дмитрий Полоз (Т. Калачев, М. Мевля) 7
40′ Кристиан Нобоа 16
68′ Сердар Азмун (Д. Полоз) 20
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 4
Миха Мевля 23
Гонсалес Сесар Навас 44
Кристиан Нобоа 16
Александр Гацкан (к) 84
83′ Александр Ерохин 89
Андрей Препелицэ 28
74′ Дмитрий Полоз 7
Марко Девич 33
67′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
33 Томаш Коубек
4 Вячеслав Караваев
26 Коста Намойнесу
2 Ондржей Мазух
3 Михал Кадлец
18 Тьемоко Конате 20′ 32′
16 Михал Сачек
30 Лукаш Юлиш
15 Нестор Альбиач 76′
78 Матей Хибш
9 Боржек Дочкал (к) 87′ 35′
21 Давид Лафата
6 Лукаш Ваха 80′
25 Марио Холек
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
6 Угловые 3
12 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бас Нейхейс (Нидерланды)
Боковой судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Деннис Хиглер (Нидерланды)
Боковой судья Роб ван де Вен (Нидерланды)
Боковой судья Чарльз Схап (Нидерланды)
Обозначения
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