Первоклассон! «Краснодар» победил Адвоката
«Краснодар» показал солидную игру и добился важной победы в первом матче против «Фенербахче».
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«Краснодар» не может не нравиться. Если вы не фанат «Кубани» и лично не имеете
Возможно, для российских условий идеалы, которым он следует, во многом наивны и виртуальны. Все равно что попытка создать волшебный мир внутри уже существующего и встроить его туда. Но так живет «Краснодар». Пытается быть среди первых, следуя конкретным принципам.
Накануне я встретился с главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом, который
Взять Лигу Европы. «Быки» способны пройти в этом турнире далеко, повысить тем самым свою репутацию в мире, да и в России обрести новых болельщиков. Но уже в первом раунде
Я смотрел матч «Фенербахче» и «Бешикташа» — тот самый, в котором команда Адвоката выиграла, но ван Перси
В общем, к «Краснодару» приехал серьезнейший соперник. И даже его сонливость на протяжении большей части игры не должна была вводить в заблуждение. Как и победа — классная, уверенная, но пока только в одном матче.
ЭМЕНИКЕ ОТВЫК ОТ ЗИМЫ
Накануне много говорили о том, что Шалимов сыграет на контратаках. Вообще, если ужать всю информацию о реформах «Краснодара» в одно слово, получится как раз оно — «контратаки». Адвокат призывал Шалимова не трусить. Но начало матча показало, что хозяева и не думают этого делать — «Краснодар» начисто переиграл турок в дебюте.
Классон успел удивить еще до гола, когда пяткой отдал передачу на Подберезкина — в духе Левандовски, сделавшего супергол в Лиге чемпионов накануне. А очень скоро швед вкусил настоящую славу. Голевую комбинацию начал тот, кого называли слабым звеном этого матча — белорусский защитник Мартынович. Внезапно для всех он потащил мяч к чужой штрафной, спутав ряды соперника, отдал на Вандерсона, тот справа мягко навесил, и новичок Классон ударом головой в угол открыл счет.
Это было неожиданно. «Фенербахче» явно опешил. Его атаки ограничивались забросами на Эменике, но тот, складывалось впечатление, отвык от русской зимы.
Краснодар, к слову, накануне завалило снегом. Аэропорт не справлялся, несколько рейсов задержали, ну, а улицы вообще никто не чистил — отсюда и пробки, которые задержали многих болельщиков. Гол Классона, кажется, не увидели тысяч десять человек. Окончательно трибуны заполнились
Тогда же, к тридцатой минуте, «Фенер» постепенно пришел в себя. Команда Адвоката все чаще использовала свой главный козырь — скоростные фланговые атаки с участием Соу и Ленса. Их прострелы на Эменике были опасны, но нигерийца плотно опекали Налду с соавтором первого гола Мартыновичем.
К сожалению, Мартынович порой нервничал. Несколько его обрезов, пожалуй, помогли туркам освоиться и почувствовать, что «Краснодар» готов в этот день не только забивать. Но «Фенер» никак не мог проснуться окончательно. Этим нужно было пользоваться.
Если бы незадолго до перерыва Волкан Демирель не спас «Фенер» после отличного удара Подберезкина, во втором тайме было болельщикам хозяев бы намного спокойнее. Но счет остался прежним — 1:0.
ВОЛКАН СПАСАЕТ
В перерыве знающие люди, чтобы не сглазить, демонстративно не хвалили «Краснодар», который, конечно, похвал заслуживал. Всех удивляла физическая готовность, и вместе с тем беспокоил вопрос: хватит ли ее на 90 минут. В целом опасения оказались напрасны.
Все шло нормально — «Краснодар» продолжал давить. Да, после часа игры мяч переместился на половину хозяев, покидал ее все реже, но без особых успехов для гостей. «Фенербхаче» действовал весьма прямолинейно — моментов у ворот Крицюка толком не возникало. Но все равно было
Шалимов тоже проводил перестановки, и одна из них оказалась весьма неожиданна — Перейра, про которого мы думали, что он травмирован, ярко вошел в игру, заменив Подберезкина. Уругваец мог минут за 15 до конца забить второй, но «Фенербахче» снова спас Волкан Демирель.
У Крицюка работы было меньше, но и он в конце выручил — сохранил для «Краснодара» важную победу. Этот матч команда провела здорово. Надеюсь, все понимают, что в Турции будет в несколько раз сложнее.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Краснодара.
|16.02.2017 19:00
|Зрители 32460
|плей-офф: 1/16 финала
|Арена Краснодар
|Краснодар
|1:0
|Фенербахче
|Первый тайм: 1:0
|Игорь Шалимов
|Дик Адвокат
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Иван Кружляк (Словакия)
|Боковой судья
|Марио Влк (Словакия)
|Боковой судья
|Петер Кралович (Словакия)
|Боковой судья
|Мартин Балко (Словакия)
|Боковой судья
|Томаш Сомолани (Словакия)
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