Адвокат: «Фенербахче» было тяжело рассчитывать на победу в Краснодаре

В четверг «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в гостях проиграл «Краснодару» со счетом 0:1.

«Краснодар» нас не удивил, мы за ними наблюдали на сборах в Испании. Мы знаем, как они играют, у них много хороших игроков, и дома они сильны, в частности, здесь был побежден «Зенит». Мы можем жить с этим результатом дальше, но нам надо улучшить качество игры наших футболистов, — сказал Адвокат.

«Результатом я недоволен, в первом тайме “Краснодар” играл лучше, создавал голевые моменты. Не все наши игроки сразу вошли в игру. Во втором тайме они лучше играли, но нам не повезло, мы не забили. В целом добиться победы у “Краснодара” на его поле достаточно тяжело», — добавил тренер.

«Но в Турции “Фенербахче” всегда выглядит лучше. К тому же не все футболисты сегодня смогли сыграть, нам надо будет прибавить в ответной игре», — сказал Адвокат.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Стамбуле.