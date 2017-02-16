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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28803514/
16 февраля 2017, 22:13 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Адвокат: «Фенербахче» было тяжело рассчитывать на победу в Краснодаре

КРАСНОДАР, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат заявил, что его команде было трудно рассчитывать на победу в матче Лиги Европы против «Краснодара» на поле соперника. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи.

В четверг «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в гостях проиграл «Краснодару» со счетом 0:1.

«Краснодар» нас не удивил, мы за ними наблюдали на сборах в Испании. Мы знаем, как они играют, у них много хороших игроков, и дома они сильны, в частности, здесь был побежден «Зенит». Мы можем жить с этим результатом дальше, но нам надо улучшить качество игры наших футболистов, — сказал Адвокат.

«Результатом я недоволен, в первом тайме “Краснодар” играл лучше, создавал голевые моменты. Не все наши игроки сразу вошли в игру. Во втором тайме они лучше играли, но нам не повезло, мы не забили. В целом добиться победы у “Краснодара” на его поле достаточно тяжело», — добавил тренер.

«Но в Турции “Фенербахче” всегда выглядит лучше. К тому же не все футболисты сегодня смогли сыграть, нам надо будет прибавить в ответной игре», — сказал Адвокат.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Стамбуле.

16.02.2017 19:00 Зрители 32460 плей-офф: 1/16 финала Арена Краснодар
Краснодар 1:0 Фенербахче
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Дик Адвокат
Голы
4′ Виктор Классон (Ф. Вандерсон, А. Мартынович) 16
Составы
Станислав Крицюк 1
63′ Виталий Калешин (к) 17
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Александр Мартынович 4
48′ Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Виктор Классон 16
42′ 70′ Вячеслав Подберезкин 11
Маурисио Перейра 33
65′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
1 Волкан Демирель (к)
19 Езбайраклы Шенер
3 Хасан Али Калдырым 50′
4 Симон Кьер
33 Роман Нойштедтер 59′
6 Жозеф Соуза
5 Мехмет Топал
26 Алпер Потук
77 Джермейн Ленс
29 Эммануэл Эменике 72′
9 Фернандау
17 Мусса Соу 72′
8 Туфан Озан
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 2
20 Фолы 23
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Боковой судья Марио Влк (Словакия)
Боковой судья Петер Кралович (Словакия)
Боковой судья Мартин Балко (Словакия)
Боковой судья Томаш Сомолани (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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