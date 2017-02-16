Шалимов: Перед «Краснодаром» стояла задача не пропустить от «Фенербахче»

В четверг «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле обыграл «Фенербахче» со счетом 1:0. Победный гол на четвертой минуте встречи забил новичок клуба полузащитник Виктор Клаэссон.

«Игра получилась тяжелая, но мы и не ожидали, что она будет легкой, удовлетворены как игрой, так и результатом. Во втором тайме немного подсели, но это говорит о том, что мы еще не до конца готовы, потому что это только первая официальная игра. Задача была — не пропустить в первой домашней игре, могли забить больше, не давали создавать моменты у своих ворот. Мы понимаем, что нас ждет в Турции, но это будет через неделю, сейчас стоит задача восстановиться», — сказал Шалимов.

«Я не скажу, что мы играли более сдержанно. Мы играли так, как позволял соперник, моментов создали достаточно, хотя могли создать еще больше. “Фенербахче” сейчас находится на ходу, а у нас только первая официальная игра. Поэтому я бы похвалил ребят, они выдержали и не дали ничего показать сопернику», — добавил он.

В матче из-за травмы не принимал участия голландский форвард гостей Робин ван Перси. «Мое мнение: всегда результат позитивный, когда дома не пропускаешь, поэтому мы удовлетворены. Что касается ван Перси, нам надо отталкиваться от своей игры, а не оглядываться на соперника», — заключил специалист.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Стамбуле.