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16 февраля 2017, 22:04 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шалимов: Перед «Краснодаром» стояла задача не пропустить от «Фенербахче»

КРАСНОДАР, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Перед футбольным клубом «Краснодар» в матче Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» стояла задача не пропустить гол. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.

В четверг «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле обыграл «Фенербахче» со счетом 1:0. Победный гол на четвертой минуте встречи забил новичок клуба полузащитник Виктор Клаэссон.

«Игра получилась тяжелая, но мы и не ожидали, что она будет легкой, удовлетворены как игрой, так и результатом. Во втором тайме немного подсели, но это говорит о том, что мы еще не до конца готовы, потому что это только первая официальная игра. Задача была — не пропустить в первой домашней игре, могли забить больше, не давали создавать моменты у своих ворот. Мы понимаем, что нас ждет в Турции, но это будет через неделю, сейчас стоит задача восстановиться», — сказал Шалимов.

«Я не скажу, что мы играли более сдержанно. Мы играли так, как позволял соперник, моментов создали достаточно, хотя могли создать еще больше. “Фенербахче” сейчас находится на ходу, а у нас только первая официальная игра. Поэтому я бы похвалил ребят, они выдержали и не дали ничего показать сопернику», — добавил он.

В матче из-за травмы не принимал участия голландский форвард гостей Робин ван Перси. «Мое мнение: всегда результат позитивный, когда дома не пропускаешь, поэтому мы удовлетворены. Что касается ван Перси, нам надо отталкиваться от своей игры, а не оглядываться на соперника», — заключил специалист.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Стамбуле.

16.02.2017 19:00 Зрители 32460 плей-офф: 1/16 финала Арена Краснодар
Краснодар 1:0 Фенербахче
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Дик Адвокат
Голы
4′ Виктор Классон (Ф. Вандерсон, А. Мартынович) 16
Составы
Станислав Крицюк 1
63′ Виталий Калешин (к) 17
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Александр Мартынович 4
48′ Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Виктор Классон 16
42′ 70′ Вячеслав Подберезкин 11
Маурисио Перейра 33
65′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
1 Волкан Демирель (к)
19 Езбайраклы Шенер
3 Хасан Али Калдырым 50′
4 Симон Кьер
33 Роман Нойштедтер 59′
6 Жозеф Соуза
5 Мехмет Топал
26 Алпер Потук
77 Джермейн Ленс
29 Эммануэл Эменике 72′
9 Фернандау
17 Мусса Соу 72′
8 Туфан Озан
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 2
20 Фолы 23
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Боковой судья Марио Влк (Словакия)
Боковой судья Петер Кралович (Словакия)
Боковой судья Мартин Балко (Словакия)
Боковой судья Томаш Сомолани (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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