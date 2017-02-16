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16 февраля 2017, 22:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Иванович и Эрнани выйдут в стартовом составе «Зенита» в матче с «Андерлехтом»

Стали известны стартовые составы «Андерлехта» и «Зенита» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Стал известен стартовый состав Зенита на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с Андерлехтом. Увеличить
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С первых минут у сине-бело-голубых на поле появится двое новичков — защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эрнани.

«Андерлехт»: Рубен, Обрадович, Спаич, Дешахт, Нахар, Тилеманс, Бруно, Дендонкер, Станчу, Телин, Ачеампонг.

Запасные: Букс, Нуйтинк, Аджей, Кипчу, Ханни, Капель, Теодорчик.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Нету, Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиано, Шатов, Жирков, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Маурисио, Данни, Юсупов, Мак.

Начало матча — в 23:05 мск.

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