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16 февраля 2017, 21:02 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 1:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Краснодар обыграл Фенербахче в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Фото Увеличить
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Мяч на 4-й минуте встречи забил новичок краснодарцев Виктор Клаэссон, который в январе перешел из шведского «Эльфсборга». Шведский форвард провел свой дебютный официальный матч в составе «Краснодара».

Ответная встреча состоится в Стамбуле 22 февраля.

16.02.2017 19:00 плей-офф: 1/16 финала Арена Краснодар
Краснодар 1:0 Фенербахче
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Дик Адвокат
Голы
4′ Виктор Классон (Ф. Вандерсон, А. Мартынович) 16
Составы
Станислав Крицюк 1
63′ Виталий Калешин (к) 17
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Александр Мартынович 4
48′ Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
Виктор Классон 16
42′ 70′ Вячеслав Подберезкин 11
Маурисио Перейра 33
65′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Рикардо Лаборде 21
1 Волкан Демирель (к)
19 Езбайраклы Шенер
3 Хасан Али Калдырым 50′
4 Симон Кьер
33 Роман Нойштедтер 59′
6 Жозеф Соуза
5 Мехмет Топал
26 Алпер Потук
77 Джермейн Ленс
29 Эммануэл Эменике 72′
9 Фернандау
17 Мусса Соу 72′
8 Туфан Озан
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 2
20 Фолы 23
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Боковой судья Марио Влк (Словакия)
Боковой судья Петер Кралович (Словакия)
Боковой судья Мартин Балко (Словакия)
Боковой судья Томаш Сомолани (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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