«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 1:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Мяч на 4-й минуте встречи забил новичок краснодарцев Виктор Клаэссон, который в январе перешел из шведского «Эльфсборга». Шведский форвард провел свой дебютный официальный матч в составе «Краснодара».
Ответная встреча состоится в Стамбуле 22 февраля.
|16.02.2017 19:00
|плей-офф: 1/16 финала
|Арена Краснодар
|Краснодар
|1:0
|Фенербахче
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Дик Адвокат
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Иван Кружляк (Словакия)
|Боковой судья
|Марио Влк (Словакия)
|Боковой судья
|Петер Кралович (Словакия)
|Боковой судья
|Мартин Балко (Словакия)
|Боковой судья
|Томаш Сомолани (Словакия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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