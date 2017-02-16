Медведев займёт место в воротах «Ростова» в матче со «Спартой»
Стал известен стартовый состав «Ростова» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой».
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Ворота «Ростова» будет защищать Никита Медведев в связи с травмой основного голкипера донской команды Сослана Джанаева, которого нет даже в запасе.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров.
Начало — в 21:00 мск.
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