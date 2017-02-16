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16 февраля 2017, 18:45 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Сарсания: «Андерлехт» в матче с «Зенитом» может поберечь ведущих футболистов

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бельгийский «Андерлехт» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом» может поберечь ведущих футболистов, такое мнение агентству «Р-Спорт» выразил известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания.

В четверг «Зенит» на выезде сыграет с «Андерлехтом». Также на стадии 1/16 финала Лиги Европы выступят еще два российских клуба: «Ростов» дома встретится с пражской «Спартой», а «Краснодар» примет турецкий «Фенербахче».

«Я бы у всех наших клубов оценил шансы 50 на 50, хотя у “Зенита” — где-то 60 на 40. Если брать “Ростов”, то они сохранили полностью состав. Это плюс. Но “Спарта” — это не подарок, особенно для российских команд. Поэтому будет упорное противостояние, где все будет решаться в Праге. Буду надеяться, что “Ростов” пройдет в следующую стадию, но будет сложно, — сказал Сарсания по телефону. — “Фенербахче” опытнее, и тут уже наоборот многое будет зависеть от матча в Краснодаре. Плюс турки находятся в игровом ритме, а краснодарцы — нет».

«Сложно говорить, в каком состоянии “Краснодар”. Поэтому, все же, чуть-чуть предпочтительнее турки, — продолжил он. — “Зенит” намного мастеровитее “Андерлехта”, но, опять же, трудно говорить о состоянии питерцев. При этом у меня есть инсайдерская информация о том, что для “Андерлехта” в приоритете национальное первенство, где они борются за победу с “Брюгге”. Поэтому сегодня некоторые игроки основного состава могут пропустить матч. Если это случится, то у “Зенита” будет еще больше шансов».

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