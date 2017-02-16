Сарсания: «Андерлехт» в матче с «Зенитом» может поберечь ведущих футболистов
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бельгийский «Андерлехт» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом» может поберечь ведущих футболистов, такое мнение агентству «Р-Спорт» выразил известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания.
В четверг «Зенит» на выезде сыграет с «Андерлехтом». Также на стадии 1/16 финала Лиги Европы выступят еще два российских клуба: «Ростов» дома встретится с пражской «Спартой», а «Краснодар» примет турецкий «Фенербахче».
«Я бы у всех наших клубов оценил шансы 50 на 50, хотя у “Зенита” —
«Сложно говорить, в каком состоянии “Краснодар”. Поэтому, все же,
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