Знакомые гастроли. Почему нашим в Лиге Европы бояться некого

Турнирная судьба в виде жребия сделала интересный виток, определив в соперники нашим клубам на первой стадии плей-офф трех «старых знакомых», последнее свидание с которыми первой же стадией плей-офф и датировано. С той разницей, что «Фенербахче» со «Спартой» препятствовали российским командам в предыдущей редакции Лиги Европы, год назад — и оказались непреодолимыми барьерами, а «Андерлехт» встал поперек дороги летом, в начале лигочемпионского отсева, и был ловко отодвинут в сторону. Из всего этого следует, что никаких загадок наши оппоненты не представляют, откровений не таят, все они изучены вдоль и поперек — но и сами все знают и ничего не боятся. А значит, нас ждет тройное противостояние приблизительно равных по силам, возможностям и амбициям команд.

Ровно то же самое будет и впредь — в том, разумеется, случае, если футбольные посланники России продолжат европейские гастроли. Среди участников плей-офф нынешнего розыгрыша нет ни одного, с кем в паре наш клуб, кто бы из трех им ни был, будет заведомо считаться аутсайдером, как, впрочем, и таких, рядом с которыми зенитовцы, дончане, «быки» выглядели бы явно выше классом и статусом. Все равны, как на подбор, разве что имена разной громкости и реноме непохожей важности.

Конечно, «Тоттенхэм», «МЮ», «Шальке», «Рома» стоят особняком: среди их козырей и регулярные испытания в национальных чемпионатах Англии, Германии, Италии, и колоссальный еврокубковый опыт, в том числе сражения на вылет в Лиге чемпионов, и настоящие, ярчайшие футбольные звезды. Но классный подбор игроков, не помноженный на умную стратегию, не подкрепленный четким игровым рисунком, не склеенный командным единством, не пропитанный победным духом, никому и никогда успехов не гарантировал — а похвастать набором всех перечисленных достоинств ни один из этих «грандов» пока не может. И наоборот, тактический порядок с игровой дисциплиной способны повести далеко вперед даже тех, кто с виду выглядит скромно. При наличии, само собой, стратегии, рисунка, единства, духа — и здоровой, невозмутимой спортивной наглости. Смею утверждать, что у «Ростова», «Краснодара» и «Зенита» всего этого добра в достатке.

Мечтать о победе в Лиге Европы, замахиваться на нее прямо сейчас, конечно, слишком претенциозно. Такие задачи решают пошагово, поэтапно, от матча к матчу; сладостные мысли о будущем и далеко идущие планы норовят отвлечь от насущного, мешают сосредоточиться. И если вспомнить все наши победы в еврокубках, включая советскую эпоху, окажется, что ни один из триумфаторов не провозглашал своей конечной целью трофей над головой в лучах прожекторов — и динамовцы Киева и Тбилиси, и ЦСКА с «Зенитом» шли к пьедесталу твердой, но умеренной, сдержанной поступью, воспринимая каждую игру как финальную, а не как репетицию финала. Ведь самый сильный противник — всегда следующий, кого ни обыгрывай. Иначе, даже расправившись с «Баварией», рискуешь стать легкой добычей «Рейнджерс».

Да, можно посетовать, что выдающихся игроков в наших командах сейчас значительно меньше, чем в прежние времена, и в вечно удрученном состоянии, которое столь характерно для любителей футбола, разочарованных жизнью, эпохой, страной и собой, опять затянуть унылую песню о том, что команды премьер-лиги на международной арене слабы и беспомощны. Но так ли это? Может быть, мы просто застряли в паутине прошлого с его коварной элегией беззаботной молодости, не готовы принимать и воспринимать новое поколение, разучились оценивать происходящее свежим взглядом? Вот и чтим Карвалью выше Жулиану, а Гуцаева — выше Полоза, не замечая смены времен и требований футбола, отрицая резко выросший уровень конкуренции и противоборства. А ведь эдак легко доутверждаться и до того, что объявить Крижанаца неприступной крепостью, Одиа, Ширла и Коставу — председателями краев, Фатиха Текке с Роланом Гусевым — гениями атаки, а тех, кто занимает эти позиции в «Зените», «Краснодаре», «Ростове» ныне — Наваса, Кришито, Калачева, Ивановича, Смолова, Азмуна, Дзюбу — неумехами, набранными по объявлению. Позиция, простительная разве что баобабу.

Лично мне по душе жизнеутверждающие мотивы со стихами чистой любви к футболу и неприятна та чернота восприятия, какой окутывают наши команды и игроков некоторые болельщики, создавая тем самым вокруг них негативный эмоциональный фон. Я — за то, чтобы «Ростов», «Зенит», «Краснодар» при всеобщей поддержке победоносно прошли по Лиге Европы. Не получится — будем разбираться и критиковать, что было не так. Но пока они заслуживают лишь доброго напутствия и пожелания удачи.

Евгений ЗЫРЯНКИН