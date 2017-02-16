Знакомые гастроли. Почему нашим в Лиге Европы бояться некого
«Ростов», «Зенит» и «Краснодар» открывают
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Турнирная судьба в виде жребия сделала интересный виток, определив в соперники нашим клубам на первой стадии
Ровно то же самое будет и впредь — в том, разумеется, случае, если футбольные посланники России продолжат европейские гастроли. Среди участников
Конечно, «Тоттенхэм», «МЮ», «Шальке», «Рома» стоят особняком: среди их козырей и регулярные испытания в национальных чемпионатах Англии, Германии, Италии, и колоссальный еврокубковый опыт, в том числе сражения на вылет в Лиге чемпионов, и настоящие, ярчайшие футбольные звезды. Но классный подбор игроков, не помноженный на умную стратегию, не подкрепленный четким игровым рисунком, не склеенный командным единством, не пропитанный победным духом, никому и никогда успехов не гарантировал — а похвастать набором всех перечисленных достоинств ни один из этих «грандов» пока не может. И наоборот, тактический порядок с игровой дисциплиной способны повести далеко вперед даже тех, кто с виду выглядит скромно. При наличии, само собой, стратегии, рисунка, единства, духа — и здоровой, невозмутимой спортивной наглости. Смею утверждать, что у «Ростова», «Краснодара» и «Зенита» всего этого добра в достатке.
Мечтать о победе в Лиге Европы, замахиваться на нее прямо сейчас, конечно, слишком претенциозно. Такие задачи решают пошагово, поэтапно, от матча к матчу; сладостные мысли о будущем и далеко идущие планы норовят отвлечь от насущного, мешают сосредоточиться. И если вспомнить все наши победы в еврокубках, включая советскую эпоху, окажется, что ни один из триумфаторов не провозглашал своей конечной целью трофей над головой в лучах прожекторов — и динамовцы Киева и Тбилиси, и ЦСКА с «Зенитом» шли к пьедесталу твердой, но умеренной, сдержанной поступью, воспринимая каждую игру как финальную, а не как репетицию финала. Ведь самый сильный противник — всегда следующий, кого ни обыгрывай. Иначе, даже расправившись с «Баварией», рискуешь стать легкой добычей «Рейнджерс».
Да, можно посетовать, что выдающихся игроков в наших командах сейчас значительно меньше, чем в прежние времена, и в вечно удрученном состоянии, которое столь характерно для любителей футбола, разочарованных жизнью, эпохой, страной и собой, опять затянуть унылую песню о том, что команды
Лично мне по душе жизнеутверждающие мотивы со стихами чистой любви к футболу и неприятна та чернота восприятия, какой окутывают наши команды и игроков некоторые болельщики, создавая тем самым вокруг них негативный эмоциональный фон. Я — за то, чтобы «Ростов», «Зенит», «Краснодар» при всеобщей поддержке победоносно прошли по Лиге Европы. Не получится — будем разбираться и критиковать, что было не так. Но пока они заслуживают лишь доброго напутствия и пожелания удачи.
Евгений ЗЫРЯНКИН
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