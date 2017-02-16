«Андерлехт»: бельгийская новостройка

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«Андерлехт» — самый, пожалуй, преданный турист на российском направлении. С «Зенитом» «фиолетовые» померятся силами в третий раз за последние шесть с половиной лет. А ведь были в этот период еще встречи с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом». С серебряным призером прошлого чемпионата России — не далее, чем на старте текущего евросезона. В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов дончане, напомним, взяли верх благодаря успеху на выезде (2:2, 2:0).

Однако с той поры «Андерлехт» изменил состав наполовину. Из 15 человек, принимавших участие в матчах с ростовчанами, остались семеро: Найтинк, Тилеманс, Дендонкер, Ачеампонг, Кипчу, Аппиа и Ханни. И это при том, что трое последних из этого списка проводят первый сезон в «Андерлехте», куда перебрались соответственно из «Стяуа», «Кана» и «Мехелена».

После «Ростова» в оставшийся до закрытия трансферного окна месяц с брюссельским клубом распрощались Дефур (перешел в «Бернли»), И. Силла («КПР»), а также не игравшие с российским клубом ведущий полузащитник Прат («Сампдория») и нападающий Окака Чука («Уотфорд»). Кроме того, в аренду отправились защитники Де Майо («Фиорентина»), Н'Сакала («Аланьяспор») и Хайлен («Вестерло»), атакующий полузащитник Махмуд Хасан «Трезеге» и нападающий Кабаселе (оба — «Мукрон»). Уже зимой клуб обменялся на основе аренды с «Депортиво» вратарями: в Ла-Корунью проследовал Руф, 15-й участник матчей с «Ростовом», в Бельгию — Рубен Мартинес.

КОСМИЧЕСКИЕ РОССИЙСКИЕ РАСЦЕНКИ

Вместе с тем летом к Кипчу присоединился Станчу, с которым они вместе выступали за «Стуяа». Контракт с «Андерлехтом» также подписал полузащитник Диего Капель («Дженоа»), а на базе аренды клуб обзавелся Теодорчиком («Динамо» К), Спаичем («Тулуза») и М. Бруно («Лейпциг»).

Тогда же «Андерлехт» хотел приобрести у «Зенита» защитника Ломбертса, но, как заметил генеральный менеджер ван Холсбек, у этого бельгийца «российская цена и российская зарплата».

— Между «хотеть» и «мочь» огромная дистанция. Мы в нескольких световых годах от этого трансфера, — сказал ван Холсбек. — Приходится помнить о финансовых реалиях. Возьмите случай Мака. Мы сделали игроку предложение, но «Зенит» перебил его вдвое.

«Андерлехту» приходится вертеться. С одной стороны, он жонглирует арендами. Так, зимой, в «Шарлеруа» был отдан нападающий Харбауи, а у «Бордо» одолжен швед Кьесе-Телин. С другой, зарабатывает на продаже своих воспитанников (22-летний Прат удалился в «Сампдорию» за 10 миллионов евро) или перепродаже игроков (гвинеец Идрисса Силла, приобретенный в начале 2015 года у «Зюлте-Варегем» за 1,5 миллиона, ушел вдвое дороже). Дорогие покупки клуб позволяет себе «по праздникам». Если 23-летний румын Станчу обошелся, по данным transfermarkt.com, в 7,8 миллиона евро, то трансферы Де Майо, Аппиа, Кипчу и пополнившего состав зимой экс-капитана «Стандарда» Требеля располагаются в районе 3 миллионов, что по нынешним временам не так уж много.

24-летний Спаич стал основным центральным защитником в отсутствие сенегальца Мбоджа, получившего травму колена еще в начале ноября. С тех пор велись разговоры как об отъезде африканца с высокой степенью вероятности в английскую премьер-лигу, так и о необходимости операции. Мбодж, тем не менее, участвовал в Кубке Африки-2017, вернулся и 6 февраля продлил действие контракта с «Андерлехтом» на улучшенных условиях. А спустя два дня клуб объявил посредством коммюнике: «Никакой операции не требуется». К такому выводу сначала пришел медицинский штаб клуба, а затем это заключение подтвердил врач из Франции.

В центре обороны Спаич выглядел убедительнее своего напарника Найтинка. Однако серб — правоногий, как и Мбодж, а главный тренер Рене Вайлер хочет иметь дуэт, состоящий из дополняющих друг друга футболистов, и против «Зюлте-Варегем» в воскресенье (4:2) в центре снова вышли Мбодж и Найтинк.

Помимо Мбоджа, колено повредил на тренировке Нахар, способный действовать на правом фланге как впереди, так и сзади. Произошло это 24 января. Сообщалось, что игрок выбыл на срок от трех до пяти недель, однако он вернулся к занятиям 7 февраля. И все же вряд ли гондурасец будет готов к игре с «Зенитом», хотя в воскресном матче получил повреждение правый защитник Аппиа. Заменил его все тот же Спаич.

НАДОЕЛИ ТРАДИЦИИ

Как и большая группа игроков, первый сезон в «Андерлехте» проводит главный тренер Рене Вайлер, которому в сентябре исполнилось 43 года. Швейцарец, весной чуть-чуть не вернувший «Нюрнберг» в первую бундеслигу (команда уступила «Айнтрахту» в переходных матчах — 1:1, 0:1), не был приоритетным выбором брюссельцев. Но по разным причинам отпали кандидатуры Роберто Мартинеса, ныне главного тренера сборной Бельгии, Стефана Пиоли, Клода Пюэля, Поля Ле Гуэна и работающего с «Гентом» Хейна Ванхазебрука, который, впрочем, может быть, и возглавит команду в следующем сезоне.

Швейцарца упрекают в чрезмерной резкости. Он сразу не поладил с Пратом и поругался с итальянцем нигерийского происхождения Окакой Чукой, которого перед поездкой в Ростов отправил в резервную команду — по официальной версии, за лишний вес.

Далее случился открытый конфликт с Де Майо. Этот центральный защитник прибыл в начале июля из «Дженоа» в ранге «звезды» (он же поиграл в «кальчо»!) и получил капитанскую повязку, но после провальной игры в ответной встрече с «Ростовом» и критики тренера проследовал уже в середине августа в аренду в «Фиорентину». Конфликтовал Вайлер и с Мбоджем, который, на его взгляд, мысленно находился в другом клубе, и с ветераном Десхахтом.

Некоторые откровения швейцарца не понравились лицам в руководстве. После поражения в конце октября от клуба «Васланд-Беверен» (1:2), игрок которого был удален уже на 27-й секунде, Вайлер с пролетарской прямотой заявил, что ему сильно надоели постоянные разговоры в «Андерлехте» о прошлом. «С помощью традиций и истории не забивают голов и не побеждают, — подчеркнул он. — Пока мы не великая команда. Сначала надо заложить базу и произвести частичную реконструкцию».

Вайлер и впрямь возводит новостройку, но на очень престижном, по бельгийским меркам, футбольном месте. Как никак, «Андерлехт» — 33-кратный чемпион страны, дважды победитель Кубка кубков (1976, 1978) и обладатель Кубка УЕФА-83.

ТРАНСФЕР ТЕОДОРЧИКА В СЧЕТ ДОЛГА КИЕВА

К достижениям швейцарца можно отнести победу над принципиальным соперником «Стандардом». Если «Спартак» при Микаэле Лаудрупе положил конец семилетней безвыигрышной серии в поединках с ЦСКА, то «Андерлехт», победив 2 октября в Льеже со счетом 1:0, взял верх в бельгийском «классико» спустя четыре с половиной года. Однако вторую победу в чемпионате над «красными» одержать не удалось. На «Констан Ванден Сток» была зафиксирована ничья 0:0, хотя гости, переживающие не лучшие времена, играли в меньшинстве со 2-й минуты (право, бельгийские судьи быстры на расправу).

Заслуга Вайлера — появление в команде Теодорчика. Тренер убедил руководство взять поляка в аренду у киевского «Динамо». Теперь «Андерлехт» собирается воспользоваться опцией выкупа трансфера, а впоследствии перепродать бомбардира.

В связи с этим «фиолетовым», наверное, на руку, что «Динамо» до сих пор не рассчиталось полностью за переход центрфорвада Мбокани летом 2013 года. По данным портала walfoot.be, речь идет о задолженности порядка 3 миллионов евро. В пятницу «Андерлехт» объявил о достижении соглашения с украинским клубом, и очень похоже, что стороны просто зачтут трансфер Теодорчика, с учетом всех турниров забившего 25 мячей в 35 играх.