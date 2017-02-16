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16 февраля 2017, 14:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гамула: «Ростов» не ищет лёгких путей, чем трудней, тем почётней

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от противостояния со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч состоится сегодня в Ростове-на-Дону.

«У нас команда такая, что лёгких путей не ищет. Мы можем 2:2 сыграть с “Андерлехтом” дома, а потом обыграть его в гостях. Если так получится и сейчас, мы не будем против, главное — пройти дальше. Желаю только победы. Чем трудней, тем будет почётней.

Спарта — очень хорошая команда. Смотрел их игру с “Зенитом”, да и раньше, с “Краснодаром”, помню игру. Организованная, бойцовская команда, легко не будет, будет очень сложно. Команда знает свою манеру, свои цели на поле, очень мобильная, подвижная, высокого уровня. Борьба будет не на жизнь, а на смерть», — сказал Гамула в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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