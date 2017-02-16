Португальский специалист в это время смотрел в записи игру 25-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лорьяном» (4:0), передаёт испанское интернет-издание Sport.



Дело в том, что «Сент-Этьен» — соперник манкунианцев по 1/16 финала Лиги Европы.



«Я не видел игру “ПСЖ” — “Барселона”. Когда ты тренер такой команды, как “Манчестер Юнайтед”, не имеешь права расставлять приоритеты между турнирами — нужно играть во всех и побеждать. Конечно, Лига Европы не тот турнир, в котором нам хотелось бы участвовать, но это вызов, который надо принять. Путь к финалу долог, сейчас только 1/16 финала», — пояснил Моуринью.



Первая игра между «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьеном» состоится сегодня, 16 февраля, на поле английского гранда, ответная — 22 февраля.