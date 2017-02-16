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16 февраля 2017, 13:08 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Рауль Альбиоль: «Наполи» имеет шанс пройти «Реал»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль считает, что его команде не хватило опыта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

Также он отметил, что неаполитанцы имеют шанс на выход в следующую стадию турнира.

— «Реал» заслужил победу, — цитирует Football Italia Альбиоля. — Мы заплатили за неопытность. Это не хороший результат, но есть надежда. Трудно выиграть 2:0 в ответной игре, но мы будем дома.

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