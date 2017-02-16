«Арсенал» стал четвёртым клубом, который пропустил в ЛЧ 200 и более голов
Лондонский «Арсенал» после поражения от «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5) стал четвёртой командой, которая пропустила в самом престижном европейском клубном турнире в общей сложности 200 и более голов.
Информация появилась на странице Gracenote Live в «Твиттере».
Больше «Арсенала» в Лиге чемпионов пропустили «Реал» — 248, «Бавария» — 226 и «Барселона» — 221 гол.
«Арсенал» также третий раз в истории проиграл в ЛЧ с разницей в четыре мяча. 15 февраля 2012 года «Арсенал» уступил «Милану» (0:4), а 4 ноября 2015 года — «Баварии» (1:5).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter