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16 февраля 2017, 12:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Арсенал» стал четвёртым клубом, который пропустил в ЛЧ 200 и более голов

Лондонский «Арсенал» после поражения от «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5) стал четвёртой командой, которая пропустила в самом престижном европейском клубном турнире в общей сложности 200 и более голов.

Информация появилась на странице Gracenote Live в «Твиттере».

Больше «Арсенала» в Лиге чемпионов пропустили «Реал» — 248, «Бавария» — 226 и «Барселона» — 221 гол.

«Арсенал» также третий раз в истории проиграл в ЛЧ с разницей в четыре мяча. 15 февраля 2012 года «Арсенал» уступил «Милану» (0:4), а 4 ноября 2015 года — «Баварии» (1:5).

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