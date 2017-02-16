«Арсенал» стал четвёртым клубом, который пропустил в ЛЧ 200 и более голов

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Больше «Арсенала» в Лиге чемпионов пропустили «Реал» — 248, «Бавария» — 226 и «Барселона» — 221 гол.



«Арсенал» также третий раз в истории проиграл в ЛЧ с разницей в четыре мяча. 15 февраля 2012 года «Арсенал» уступил «Милану» (0:4), а 4 ноября 2015 года — «Баварии» (1:5).