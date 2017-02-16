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16 февраля 2017, 12:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Лапорта раскритиковал Бартомеу за молчание после поражения, напомнив о Месси

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта не упустил очередного случая для критики в адрес нынешнего главы клуба Хосепа Марии Бартомеу.

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На этот раз предпосылкой слов Лапорты стало болезненное поражение каталонской команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике проиграли со счётом 0:4.

«Меня удивило, что Бартомеу после игры ничего не сказал. Это ещё одно подтверждение того, что я о нём думаю. Нынешнее руководство “Барселоны” разрушает команду. Единственное, что они сделали, это использовали то, что им оставили мы. Но они посвятили себя деструктивной деятельности. С такими игроками под руководством Месси, от которого можно ожидать всего, нужно было говорить только о победе и выходе в четвертьфинал», — цитирует Лапорту RAC1.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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